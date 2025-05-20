花蓮爆雨「蘇花鐵公路雙斷」　交長下令啟動海陸空跨運具聯防

記者鄒鎮宇／綜合報導

今(20)日16時起花蓮地區因豪雨不斷，蘇花公路台9線162.9公里處落石瀑、164.4公里處土石流持續發生，公路局已執行只出不進措施，另台鐵和仁=崇德間再度因土石泥流影響雙向中斷，台北往花蓮對號列車行駛至蘇澳新站止，南下區間(快)車行駛至和仁站、台東往台北對號列車行駛至花蓮站止，北上區間(快)車則行駛至崇德站。除公路局及台鐵公司已成立一級應變小組外，交通部陳世凱部長也立即指示啟動運具聯防，相關措施如下：

一、為加強疏運花東旅客，台鐵公司已於17:50分加開一列全車自由席對號列車經南迴線至新左營，另花蓮往台東、新左營對號列車全面開放站票。

二、為接駁台鐵南迴列次旅客，高鐵公司表示可在新左營站轉乘294次列車(22:10發車)至北部(23:52抵達台北，目前可售座位近7成)，另北上末班車598次車(22:55發車)亦可協助旅客轉乘至台中。

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三、民航局緊急協調立榮航空公司於18:40將有加班機自台北飛往花蓮，回程於20:00自花蓮飛往台北；明(21)日除同時段也有加班機外，於19:30另再加開一班加班機自台北飛往花蓮，於20:50自花蓮返航台北。

四、視通車情形啟動海運備援，新台馬輪可於明(21)日09:00左右抵達蘇澳港，往返花蓮港，可載客642人，小客車50部。

交通部表示目前蘇花路廊雨勢已變小，公路局及台鐵公司均已調派人員與機具趕赴現場，在安全許可下，全力進行搶修工作。交通部陳世凱部長也指示相關單位密切注意通車狀況，並請各運具加強聯防，以降低對旅客行程影響。

▲蘇花公路土石流阻斷。（圖／公路局提供）

