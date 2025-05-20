京華城案作證遭疑「討厭柯文哲」　苗博雅：對他無好惡

▲台北市議員苗博雅今（20日）為京華城案，到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（20日）審理柯文哲等人所涉京華城案，台北市議員苗博雅出庭證稱，案發前2度針對京華城案質詢，看不出時任市長柯文哲是否明知有違法，但「盡責的市長應有所了解」，苗強調容積率是市民公共財，不該毫無法源依據就送給財團，同案在押被告沈慶京的辯護律師質疑苗「故意攻擊政治色彩不同的柯文哲」，檢方立刻異議律師此舉恫嚇證人，苗強調對柯沒好惡。

苗博雅昨（19日）受訪表示會準時出庭作證、「據實以告」，今下午開完庭受訪時，有人群在旁狂敲木魚干擾。今上午開庭詰問前，先勘驗苗2020年6月15日與2021年11月11日，2度在台北市議會針對京華城案質詢柯文哲與官員的節錄影片，各約5分鐘，目的是喚醒苗的記憶以便作證。

▲台北市議員苗博雅今（20日）為京華城案，到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

苗博雅說2018年12月25日初任北市議員至今，京華城改建案爭取容積率一事，牽涉龐大利益，2020年首度質詢，是因都委會公布的會議記錄，不寫出發言委員全名，只記載「委員A、委員B」，違反柯文哲「公開透明」的政見承諾，民眾也無從得知個別委員持贊成或反對意見。

2021年第2次質詢背景，是都委會決議給京華城20%容積率獎勵，卻創設法律沒授權的獎勵名目。苗博雅自稱蒐集資料顯示，過去10年都委會受理40件研議案，僅京華城1案是私人提出，其餘均為市府各機關提出，苗表示案發後加入市議會調查小組，才知都委會有研議京華城提案這回事，都委會還為此成立專案小組，不知誰下令。

苗博雅表示，質詢柯文哲時無法判斷他是否明知違法，但市議員都知要為市民把關容積率公共財，「盡責的市長應有所了解」，至於「市長有能或無能，不是我能臆測的」。苗說質詢當時取得的資料不足以認定京華城案是弊案，也因此低估本件容獎僅價值10億元，但已透過質詢示警，柯和市府團隊不改正，仍堅持沒違法或不當。

▲台灣民眾黨前黨主席柯文哲涉收賄、圖利京華城案，目前在押，今（20日）被押解到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

苗博雅強調，北市府官員答詢稱給予京華城容獎，是依據《都市計畫法》第24條，但這條文僅開放人民有申請權，不等於必給，如同法律保障人民有權提告，但不一定會被判贏，法官還是要看法律與證據，給予容獎也須依法，容積率是全體市民打拚繁榮而來的公共財，不能毫無依據送給私人財團。

苗博雅證稱，印象中，對私人創設容獎項目，「京華城是第1個」、也後無來者，但本件創設的韌性城市、智慧城市與宜居城市獎勵項目，有些措施為義務性，例如充電車位，本就該做，打比方就是「年輕人申請老人年金，竟然還通過」。

在場包括柯文哲等被告的律師團，輪流質疑苗博雅毫無都市計畫或地政專業，證詞多屬個人意見，並試圖以其他縣市的都計法規，推翻苗說「都委會不研議私人提案」、「細部計畫不能增設容獎」等看法，檢方不斷提出異議，喊話律師別斷章取義誤導證人。

▲威京集團主席沈慶京於京華城案涉行賄時任台北市長柯文哲，目前在押，今（20日）被押解到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

但苗博雅的反擊比檢方還猛，強調要求公開都委會發言委員全名，是柯文哲的政見承諾，看文件不能只看1份就論斷，「律師可能有誤解」，至於曾有台北市長拒絕公告實施都委會決議的案例，是市府官員告訴市議會調查小組，雖沒講清楚個案名稱，至少不是瞎掰。

沈慶京的律師質疑苗博雅寫臉書只評論柯文哲和京華城案，動機是否為「攻擊政治色彩不同的柯文哲」，苗正色自認盡力做好議員職責，寫臉書是個人興趣，沒時間評論所有天下事，苗說關注京華城的容積率，PO文動機「就是守護超過100億元的公益」。

沈的律師要苗別偷換概念，要苗解釋為何不能在都市計畫細部計畫給予容獎，律師並拋出台北市是否未規定容獎上限的議題。

苗博雅從頭說分明，解釋依北市分區管制，京華城現址的「商三」，容積率的「天花板」為560%，可外加其他容獎突破上限，例如都更、危老重建，或台北市《土管條例》所列各項，但京華城「什麼身分都沒有、什麼資格都不符」。

苗博雅暗虧律師說京華城案的容獎來自陳情案，「原來是換了一條路，直接找市府高層陳情」，為何京華城有這麼特別待遇、其他申請的私人就沒有，都委會還成立專案小組扮演老師，幫京華城想辦法，這是最引人非議的。

律師問苗是否認為柯文哲指示將京華城的陳情案送都委會研議，就是放水，苗說「是幫了京華城很大一個忙」，律師再追問「是討厭貪污，還是討厭柯文哲」，苗強調對柯沒好惡，「就跟對你（律師）一樣，我們都做好自己工作」。