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撞擊瞬間曝！小黃兒童新樂園外猛烈自撞　駕駛昏迷、乘客斷腿

記者黃彥傑、黃宥寧／台北報導

台北市士林區今（20）日下午發生一起小客車自撞事故，一輛計程車自蘆洲載客前往北投途中，行經承德路五段兒童新樂園外時突然失控，撞上路側號誌桿，造成車頭嚴重毀損。55歲王姓駕駛當場失去意識，56歲陳姓女乘客則右腳骨折，兩人均緊急送醫救治，目前肇事原因仍待釐清。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區兒童新樂園外，一輛計程車載著乘客突然失控自撞路側號誌桿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，事故發生於今日下午4時許，這輛計程車沿承德路五段由南向北行駛，卻在接近事發路段時突然偏離車道，猛力撞上路邊號誌桿。撞擊力道驚人，計程車車頭嚴重毀損，前保險桿脫落、引擎室扭曲變形，擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀，現場散落車體殘骸，相當怵目驚心。

警方初步調閱沿線監視器影像，顯示車輛行駛狀態正常，未見明顯蛇行或異常情況。肇事王姓駕駛持有合法駕照與計程車執業登記證，無酒駕或無照疑慮，至於為何突然失控自撞，將進一步針對車況、健康狀態與駕駛精神狀態進行調查。

王男送醫時意識不清，情況不容樂觀；陳女則意識清楚，但右腳疑似骨折，行動不便，目前均在醫院接受治療中。

士林分局也提醒所有駕駛人，行車應隨時注意道路狀況，並依標誌、標線及號誌指示行駛，以維護自身與他人用路安全。警方將持續調查事故原因，後續依法處理。

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