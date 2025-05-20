花蓮豪雨「土石流轟炸道路」恐怖畫面曝光　民眾躲隧道內尖叫

記者鄒鎮宇／綜合報導

受豪雨影響，台9線蘇花公路164k處發生土石流，目前雙向交通中斷受阻，交通部已下令啟動海陸空跨運具聯防。有民眾20日剛好行經蘇花公路，發現土石流後立刻躲進隧道內避難，並拍下土石流不斷沖刷、轟炸的畫面。

▲花蓮豪雨導致土石流爆發，大塊土石不斷轟炸道路。（圖／翻攝爆料公社）



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臉書粉專「爆料公社」發文表示，花蓮下午發生豪大雨，和中地區發生土石流，他們趕緊躲在隧道裡面。

影片顯示，民眾躲在隧道內往外拍攝，隧道外不斷有大量土石流沖刷道路，不時有巨大的石塊墜落，砸下土石流中並激起巨大的水花，接連的巨大撞擊聲響，也讓民眾嚇得大叫。

▲常德隧道土石流畫面。（圖／翻攝記者爆料網）



此外，記者爆料網也有常德隧道的土石流畫面。畫面顯示，隧道上方有如瀑布般的土石流傾瀉而下，道路上滿是小塊的碎石，許多民眾也躲在隧道內，擔心被土石流災情波及。

網友看完紛紛留言，「東部豪雨西部熱得要死，兩樣情」、「給花東地區的人，一條安全回家的路，不能嗎」、「天佑花蓮，祈求平安」、「在現場的話整個嚇壞了...車都不敢開了」、「根本砲彈在轟炸路面」、「雖然花蓮的風景真的很漂亮，但是像這種易坍塌的路，還是盡量不要走，不然就是封起來，不然真的太危險了」、「好像炸彈轟炸的畫面，現在拍攝的人應該嚇到腿腳軟軟的吧」。