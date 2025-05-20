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高齡肇事去年5.8萬件創5年新高　肇因「恍神緊張分心」最多

▲▼高齡者肇事統計。（圖／交通部提供）

▲高齡者肇事統計。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

三峽78歲高齡駕駛衝撞機車和行人，釀3死12傷恐怖死傷，根據交通部統計，去年高齡者為肇事第一當事人的交通事故高達5.8萬件，為5年新高，占整體事故比例14.9%，其中肇因以恍神、緊張和心不在焉等分心駕駛最多，釀23死。

根據交通部統計，去年高齡駕駛肇事致死件數有740件，造成824人死亡，事故件數相較112年的772件減少4.1%，死亡人數相較112年的873人也下滑5.9%。

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▲▼高齡者肇事統計。（圖／交通部提供）

▲▼高齡者肇事統計。（圖／交通部提供）

▲▼高齡者肇事統計。（圖／交通部提供）

此外，高齡者為第一當事人肇事的件數，自109年起逐年增加，113年高齡者肇事有5萬8822件，為5年來新高，比112年的5萬6074件增加4.9%，去年高齡者肇事件數占整體交通事故比例約14.9%。

根據交通部分析， 113年高齡者第一當事人肇事，有4大肇因，其中恍神、緊張、心不在焉等分心駕駛，造成死亡最多，釀23死，第二高則是其他不當駕駛行為，造成17死，闖紅燈直行為第三大肇因，也造成13人死亡，另車輛未依規定暫停讓行人先行，也釀10死。

▲▼高齡者肇事統計。（圖／交通部提供）

▲高齡者肇事統計。（圖／交通部提供）

肇事年齡分布方面，去年肇事最多為25歲到64歲，比例約64.6%，其次是18歲到24歲的年輕人，占比約16.9%，65歲以上高齡者位居第三，比例為14.9%。
 

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