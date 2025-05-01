高雄特搜精進國際救援力　複雜災情應變再升級

▲▼特搜人員模擬多樣化的複雜災害情境，透過實地操作障礙物破壞移除、坍塌建築支撐以及精密的搜索技術。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局特種搜救隊搜救組於4月19日至29日，在楠梓消防訓練中心展開為期十天的國際人道救援強化訓練。本次訓練聚焦於模擬多樣化的複雜災害情境，透過實地操作障礙物破壞移除、坍塌建築支撐以及精密的搜索技術等項目，全面提升搜救隊員在災害現場的即時應變能力與實戰技巧。

訓練期間，特搜隊員熟練操作熱切割、混凝土破壞等專業設備，針對模擬的倒塌建築物進行障礙排除，迅速開闢救援通道。在結構支撐訓練中，隊員們運用木材與斜撐技術，穩固岌岌可危的建物結構，為受困者和救援人員構築安全保障。值得一提的是，本次訓練更與高雄市土木技師公會合作，由土木技師等外部專家提供專業的倒塌建築物結構評估與作業指導，確保救災行動的順利與安全。此外，隊伍也實際演練操作360度影音生命探測器等高科技裝備，以更快速、更精準地定位受困民眾，大幅提升救援效率。

高雄市政府消防局特種搜救隊自2023年通過國家搜救能力分級認證(NAP)中級隊伍認證後，持續精進專業技能，並在短短一年內成功通過更高階的重型認證。近年來，該隊伍積極參與多場重大災害救援行動，憑藉其穩健的應變能力和卓越的專業素養，在高風險任務中屢創佳績，深獲各界肯定。尤其在去(113)年的0403花蓮震災中，高雄特搜隊更是在第一時間投入救災，成功協助多位民眾脫困，再次展現其面對緊急狀況時的高度機動性、卓越救援效率、堅強戰鬥力與精湛專業素養。

高雄市政府消防局強調，透過本次高強度的國際人道救援訓練，不僅顯著提升了特搜隊在複雜災害現場的應變能力，更展現了高雄特搜隊專業能力與國際救援標準的無縫接軌。未來，消防局將持續加強各項專業訓練及國際交流合作，全面提升高雄市整體的災害應變能量，堅實守護市民的生命安全，並致力將高雄打造為南台灣最堅固的救災核心城市，不斷提升城市的防災韌性與公共安全水平。