嘉義縣打造「韌性城市」　T-CERT訓練提升全民自救力

▲▼ 嘉義縣消防局推動T-CERT訓練 全民應變能力再升級 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局2日於警察局朴子分局及昭惠實業股份有限公司辦理「T-CERT訓練暨大量傷病患演練」，針對災害認識、初期應變與災害搶救等課程進行深入培訓，並模擬大量傷病患應變演練，此次訓練特別結合近期台中氣爆案及新港遊覽車車禍等案件，強調災害來臨時「黃金救援時間」的重要性，展現消防局打造「韌性城市」的決心。

本次T-CERT訓練課程，目的是強化嘉義縣公私部門間的應變能力。由於昭惠實業股份有限公司除擁有台灣護具及醫療耗材頂尖的製造技術外，也開創出自有品牌行銷國內各醫療門市，具有相當營運規模。所以消防局與在地企業昭惠實業股份有限公司進行合作，教導人員認識風災、淹水、土石流等災害，和正確的準備與應變措施，更進一步教授公司人員操作室內栓射水等設備。一旦災害發生時，相關人員或民眾就可以迅速應對，及時救援，讓災損降到最低。

經由過往研究顯示，當災難來臨時，第一時間的應變，往往來自身邊的人，而非遠方的救援隊伍。因此，嘉義縣消防局積極推動T-CERT計畫，透過培訓提升企業、機關及社區的自主防災能力，讓公私部門能夠在災害發生時，成為防災與救災的第一道防線。此次訓練課程不僅是跟在地企業昭惠實業股份有限公司進行合作，也與嘉義縣警察局、公車處等機關合作演練，讓各單位人員能夠在第一時間發揮自救及互救作用。

本此演練模擬公車與廂型車發生嚴重車禍，現場有多人受傷部分傷者受困車內，救援人員需快速進行檢傷分類、應急救護與後送，並確保現場交通管制與傷病患疏散有序進行，演練過程中，消防人員迅速進場，協助受困駕駛脫困，並運用「START檢傷分類法」，將傷者依據傷勢嚴重程度標記為紅、黃、綠、黑四級，確保重傷者能夠優先獲得治療與後送，警方則負責交通管制，確保救援車輛能夠順利進出，避免影響救災進度。

嘉義縣長翁章梁表示，一個安全的家園，不能只靠政府建設，更需要每個人一起努力。希望今天的訓練，能夠讓大家深刻體會到，我們不是等待救援的受害者，而是能夠拯救生命的行動者。

這次演練的模擬情境非常貼近現實，透過實作訓練我們可以發現應變過程中可能遇到的困難，進而持續優化流程，這不僅對消防人員很重要，對於一般民眾與企業也同樣關鍵，因為當危機來臨時，熟悉應變程序，才能真正發揮救援效果。