恩主公醫院「動員60人搶命」救不回2女學生　還有2人住院觀察

▲新北市三峽區北大國小旁昨天發生重大車禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者趙于婷／台北報導

新北市三峽區北大國小旁發生重大車禍，恩主公醫院副院長吳長晉今（20日）指出，院內第一時間緊急啟動大量傷患應變機制，動員約五、六十人參與搶救，包括多位下班醫護同仁主動返院支援。

該事件發生在19日下午4時04分，一名78歲男性駕駛的一輛自小客車因不明原因暴衝，當下瞬間衝撞多名路人，造成10多人輕重傷，其中4人當場失去生命跡象。現場畫面曝光，只見多名學童躺地，救護人員緊急跪地進行CPR中，路邊散落書包、車殼碎片，傷患分別送往恩主公醫院、土城醫院和亞東醫院。

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吳長晉指出，收治的6名傷患中，有2名OHCA的學生，皆有頭部、胸部和身體多處外傷，因為內出血嚴重，血壓無法回升，急救1個半小時後，仍宣告不治。

▲今日一早民眾紛紛至現場獻上鮮花與零食 。（圖／記者陳以昇攝）

另一名學生為頭部外傷，經電腦斷層檢查後，並沒有急性腦出血情形，患者目前意識清楚，不過仍有頭暈狀況，要持續觀察是否有延遲性出血風險，並以藥物治療穩定病情，並由神經外科與相關專科監控病情變化。另一名學生為右大腿粉碎性骨折，醫療團隊以微創方式進行穩定處理，目前傷勢穩定。

吳長晉指出，第一時間立即啟動大量傷患處置機制，總共動員五、六十人參與搶救，還有多位下班醫護同仁主動返院支援，一名傷者由3至4位醫護人員共同照護。