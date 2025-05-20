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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批賴清德演說「看不到台灣迎風轉型」　民眾黨：深深感受逆風迷航

▲▼台灣民眾黨,中央黨部,台玻大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德今（20日）上午舉行執政一週年談話記者會，以「迎風轉型，穩健前行」為題發表演說；面對核電延役議題，賴強調政府會秉持「2個原則、3個必須」，包括核安無虞、核廢有解、社會共識。對此，民眾黨表示，賴演說看不到台灣「迎風轉型」，反而深深感受到台灣在「逆風迷航」，倘若賴對核電態度是「2個必須、3個原則」，就請把「是否支持核三延役」交由全民公投。

針對賴清德就職滿一週年演說，民眾黨透過聲明表示，賴清德就職已經屆滿一年，在520這天，許多人內心五味雜陳，這一年來，台灣在賴清德的帶領之下停滯不前、內耗不斷，「今日賴總統的演說，我們看不到台灣『迎風轉型』，反而深深感受台灣在『逆風迷航』，賴並未帶領大家『穩健前行』，而是美中兩大強權的夾縫中，賴政府準備不足，導致台灣處境更加『顛簸不平』。」

民眾黨提及，面對賴清德所提及，會向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，朝野主要政黨領袖對話其實早該進行，拖到就職一週年才拋出，已經遲延了許久；過去一年台灣社會始終期待，賴清德應該肩負團結的使命，積極與在野黨合作對話，民眾黨認為要進行真正有意義的對話溝通，弭平遭民進黨撕裂的社會團結，賴所拋出的「坦率真誠交換意見、共商國是」，應該在「沒有前提框架、沒有預設立場」基礎上，坦率面對國家內外所面臨的重大挑戰，與人民關切的重要議題。

民眾黨指出，回顧這一年來的國家治理，對照賴清德今日發言，更是印證了賴清德依舊在「自欺欺人」，貿易協定只聞樓梯響，選前承諾的政見看不到任何進度，台美21世紀貿易倡議停滯、CPTPP毫無進展，最重要的是，面對美國川普總統的關稅攻勢，政府應對凌亂，缺乏戰略。

民眾黨批評，賴清德畫大餅保證台美間磋商會爭取台灣最大利益，然而賴政府在這段時間的與美國「切磋」，已經讓台灣人民失去信心，美國關稅衝擊後，一個月之內無薪假人數已突然增加一千多人，新台幣匯率的巨幅變動，更讓中小企業面臨空前挑戰，勞工朋友無所依歸。

民眾黨稱，賴清德的國家治理「對外無能、對內失能」，社會住宅進度緩慢、潛艦國造進度延宕、再生能源目標難以兌現，核電歸零後火力發電占比衝高將近9成，能源轉型與國防整備都「說得多、做得慢」，今日賴清德面對核電的態度提及「2個必須、3個原則」，其中包含「安全無虞、核廢有解、社會共識」，那就請賴清德把「是否支持核三延役」交由全民公投共同決定，不只能展現直接民權，更是「用更大的民主來解決紛爭」最直接的表現。

最後，民眾黨重申，台灣得來不易的民主，需要朝野共同來守護，民主前輩用血汗所開闢出的珍貴成果，不該倒退走回威權老路；民主法治的監督與制衡，不該被限縮甚至沒收；攸關公平正義的司法天秤，不該為掌權者所傾斜，更不該成為掌權者的打手；國家治理應誠懇傾聽民意，而非動輒對提出質疑者抹紅、抹黑，期盼賴政府真正敞開心胸，回應人民的訴求與期待。

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