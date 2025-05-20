直擊／賴清德520周年記者會　日本天團「嵐」櫻井翔現身採訪

▲日本天團「嵐」成員櫻井翔出席「賴清德520就職週年記者會」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

日本新聞節目《news zero》以「台灣有事」為主題，自19日起將連續播出一周探討台日中三方關係的議題。備受關注的是，其主持人正是日本國民天團「嵐」成員櫻井翔，而他也在節目中專訪總統賴清德；此外，賴清德20日舉行執政周年記者會時，櫻井翔也帶著拍攝團隊到場旁聽採訪。

在其節目中，櫻井翔身穿西裝拜訪總統府，而賴清德總統也親自出面迎接。只見櫻井翔用中文問候說：「初次見面，我是櫻井翔。」賴清德總統則笑著回道：「認識你很久了，你在台灣非常受歡迎。」

隨後，在專訪中，櫻井翔針對台灣當前的局勢及兵役延長問題向賴清德總統提問，進行了長達一個半小時的訪問。而這也是賴清德在任職總統後，首次登上日本媒體，雙方的同框畫面在台、日網路上都掀起了熱烈討論。

值得注意的是，賴清德20日舉行執政周年記者會時，櫻井翔也帶著拍攝團隊到場旁聽採訪。不過，在這場公開記者會開始前，有發生一段小插曲，其拍攝團隊先是架起大型攝影機，拍攝在場採訪的媒體同業們，而其聯繫方人員卻突然要求在場記者們「不得」拍攝櫻井翔，引起大家的不滿。

一位外媒記者表示，日方已經先拍攝在場的媒體同業，為何媒體同業不能拍攝櫻井翔，大家應該互相尊重；同時，也有台灣媒體記者表示，總統的採訪現場為公開場合，他們既然來到公開場合亮相，就不應該有所謂不得拍攝的限制。