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三峽車禍3死！各國高齡駕駛規定比一比　日本這情況吊銷駕照

▲▼ 高齡駕駛,開車,老人。（圖／VCG）

▲高齡駕駛議題引發關注。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新北市三峽19日發生3死12傷重大車禍，高齡者開車相關討論再度浮上檯面。台灣規定，年滿75歲者必須每3年定期換發駕照，體檢必須合格，也要通過認知功能檢測或檢附「未患中度以上失智症證明」。以下整理出各國高齡者開車相關規定。

日本
日本並無明文規定駕駛最高年齡限制，但70歲以上長者更換駕照的時候，必須參加安全講習課程，在車上做出標示（高齢運転者標識，或稱高齢者マーク）提醒其他用路人。75歲以上長者要接受認知能力、駕駛能力等測驗，若認知檢測出現失智症跡象，必須接受醫師評估，一旦確診失智症將吊銷駕照，對於有嚴重交通違規或造成事故的駕駛，必須通過駕駛能力測驗才能換照。

韓國
75歲以上駕駛每三年必須換照，且更新駕照期間必須接受基本健康檢查與痴呆症狀評估。今年2月，南韓決定引進虛擬現實（VR）技術駕駛能力自我檢測系統，評估高齡駕駛的認知能力和應對突發情況的反應度，若結果顯示駕駛能力顯著下降，將引導駕駛主動放棄駕照。另外，韓國地方政府鼓勵高齡駕駛自願放棄駕照，推出補貼政策，補貼金額落在10萬至30萬韓元不等（約新台幣2160至6490元）。

新加坡
新加坡高齡駕駛每3年換照一次，65歲以上者要經醫師評估是否適合駕駛。

中國
70歲以上族群若通過記憶力、判斷力、反應力等能力測試，就能申請小型汽車等駕駛證。

美國
全美各地規定不同，但通常側重駕照更新、視力測試等，確保長者擁有安全駕駛所需技能與健康。伊利諾州規定，79歲以上駕駛必須參加路考才能更新駕照，81至86歲駕駛每2年換照一次，87歲以上每年換照；佛州規定80歲以上駕駛每次換照必須通過視力測試。

澳洲（新南威爾斯州）
長者更新駕照無年齡上限，但年滿75歲必須每年進行醫療評估保留駕照，在年滿75歲之前，交通局就會寄發表格，駕駛人要帶著表格完成醫療評估。到了85歲，交通局會寄發文件，包括持續持有「無限制駕照」所需的相關評估資訊、取得「限制型駕照」相關內容，取得無限制駕照者必須每年接受醫療評估、每2年接受道路駕駛評估，限制型駕照需要每年接受醫療評估，但不用進行道路駕駛評估。

加拿大（安大略省）
80歲以上駕駛必須每2年更新駕照，參加教育課程、通過視力測試與簡單認知檢測。

英國
70歲以後每3年換發一次駕照，需要回答關於身體健康、視力相關問題。

丹麥
70歲以上高齡駕駛必須提供醫師開立的證明，80歲以上一年一換。

荷蘭
70歲以上高齡駕駛每5年健康檢查1次，更新駕照時必須接受視力測驗。

葡萄牙
70歲以上長者每2年換照一次，每2年接受一次健康檢查。

義大利
50歲以下駕駛每10年換照一次，50歲至70歲每5年換照一次，70至80歲每3年換照一次，80歲以上每2年換照一次，且須提供醫療證明。

比利時／法國／德國／瑞典
並無特別針對駕駛年齡制定相關法規。其中德國駕照終身有效，舊駕駛換新的原因是為了防偽，新駕照每15年換發，只需重新申請即可。

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