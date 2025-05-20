法國餐廳老闆與女友聯手殺人　「剁碎受害者屍體」丟鍋中煮熟

▲餐廳老闆與女友被控殺人。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

法國發生一起駭人案件，69歲廚師施耐德(Philippe Schneider)與45歲女子娜塔莉(Nathalie Caboubassy)聯手殺害60歲男子梅西勒(Georges Meichler)，為了掩飾犯行竟然用屠刀把屍體剁碎，丟入鍋中煮熟。

身為餐廳老闆的施耐德，被控2023年2月與女友娜塔莉，聯手殺害布拉斯克(Brasc)小鎮居民梅西勒。獨居在樹林中的梅西勒，後來被女兒發現失蹤向警方報案，才讓這起案件曝光。

施耐德被捕後坦承，他與娜塔莉闖進梅西勒家中試圖搶劫，過程中意外把對方殺害，他們害怕殺人犯行曝光，所以用刀把屍體分屍，將頭和手腳燒毀，開車將剩餘碎屍丟在周圍地區。

施耐德告訴警方，他們還在家中煮了一部分屍體，以進行他在尼泊爾旅行時接觸過的宗教儀式。警方接獲死者女兒報案後展開調查，當地居民曾目睹施耐德與娜塔莉開著死者的車離開，後來在車上找到部分屍塊與血跡。

施耐德表示，當時他因為過著酗酒和吸毒的生活，才會產生去偷竊鄰居的瘋狂想法，目前他已經對所有罪行認罪，然而與他一起被逮捕的娜塔莉，則堅稱自己沒有參與事件，2人的判決結果將於22日宣判。