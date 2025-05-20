碎屍殺人魔落網半年不認罪　檢方開立3死亡證明...近日起訴

▲高雄73歲碎屍魔張介宗涉嫌殺害3名婦人，迄今仍不認罪。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄連環碎屍殺人分屍案目前仍由檢警持續偵辦中，嫌犯張介宗也仍遭法官羈押在看守所，據了解，關鍵生物跡證與相關物證已大致掌握，雖然張介宗始終沒鬆口認罪，但檢方已開立黃姓大嫂、林姓女子及張姓女子3人的死亡證明，而檢方偵辦也進入收尾階段，將在近日正式起訴殺人魔張介宗。

回顧案情發展，張介宗因為涉案重大，從2月6日遭法院裁定收押後，檢警於3月19日借提張介宗，帶回案發公寓進行第2次搜索，並查扣第二把鐵槌及鉗子送驗。鑑識人員也在緊鄰嫌犯臥室的儲藏室中，發現噴濺狀血跡數滴，法醫親自勘察後判定該處極可能是命案與分屍的第一現場。

▲檢警專案小組在前鎮運河打撈3名被害婦人的殘骸。（圖／記者陳宏瑞攝）

張介宗雖承認3名失蹤婦人曾到過其住處，卻無法清楚交代她們何時、以何方式離開，也無法解釋為何林姓被害人的機車仍停在樓下、公寓內又留有她的外套與提袋。此外，張男還涉嫌盜刷張姓婦人一卡通，但對於這些疑點始終保持沉默。

據了解，檢方在日前收到法醫研究所的最終鑑定結果，確認3名被害人的死亡事實後，已正式開立死亡證明給3名被害人家屬，起訴書的撰寫也正在進行中，待各項程序完成後，將依法對張介宗提起公訴，由於張介宗延押的期限到6月初，因此推斷檢方可能在5月底或6月初將他起訴。