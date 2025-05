死亡之握？艾爾段「緊牽馬克宏手指10秒」深情對望　詭異1幕瘋傳

▲ 艾爾段詭異抓住馬克宏手指不放。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

法國總統馬克宏與土耳其總統艾爾段16日在阿爾巴尼亞的歐洲政治共同體(EPC)峰會上,出現一段引人注目的肢體互動,當馬克宏主動伸手寒暄,艾爾段回握後卻抓住他一隻手指許久不放,場面相當詭異,引發網友熱議,這是否是艾爾段刻意展現權力的「心理戰術」。

Why does Macron love to stick his fingers everywhere? Who knows—maybe he just can’t help himself. Either way, Erdoğan just gave him a taste of his own game. pic.twitter.com/bOXUlyt8DW