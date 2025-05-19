死亡之握？艾爾段「緊牽馬克宏手指10秒」深情對望　詭異1幕瘋傳

▲ 艾爾段詭異抓住馬克宏手指不放。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國總統馬克宏與土耳其總統艾爾段16日在阿爾巴尼亞的歐洲政治共同體（EPC）峰會上，出現一段引人注目的肢體互動，當馬克宏主動伸手寒暄，艾爾段回握後卻抓住他一隻手指許久不放，場面相當詭異，引發網友熱議，這是否是艾爾段刻意展現權力的「心理戰術」。

Why does Macron love to stick his fingers everywhere? Who knows—maybe he just can’t help himself. Either way, Erdoğan just gave him a taste of his own game. pic.twitter.com/bOXUlyt8DW — Russian Market (@runews) May 17, 2025

《伊斯坦堡通訊社》（IHA）畫面顯示，馬克宏彎腰與坐在位子上的艾爾段握手，艾爾段也親切拍拍馬克宏的手背，原先友好的氣氛卻因艾爾段緊抓馬克宏2隻手指不放，使得場面愈發尷尬。馬克宏一邊與他交談一邊試圖掙脫，但艾爾段仍不願鬆開他的中指，約經過10秒後才放手。

這段插曲在網路上引發熱議，不少網友認為此舉是艾爾段展現主導權的技巧。X用戶George M Nicholas分析，「他藉由無視馬克宏的舉動，展現了自己的主導地位」，馬克宏和美國總統川普都經常透過握手和各國領袖較勁，這次也對艾爾段出招，未料被他化解。

土耳其媒體《Sabah》觀察，馬克宏試圖靠拍肩取得心理優勢，卻被艾爾段緊抓手指的動作反制。俄羅斯媒體《PT》也稱這是一場「權力遊戲」，指出艾爾段對於馬克宏試圖用手蓋住他的手感到不悅，且全程並未起身，最後的笑容盡顯不滿情緒。

此事發生之際，法國與土耳其正針對一連串地緣政治問題發生外交摩擦，包括北約東擴及兩國對俄烏戰爭立場。馬克宏已成為對抗俄國對歐侵略的主要發言人，但艾爾段立場模糊，積極試圖在交戰國間促成和平協議，土耳其也是目前唯一不在俄國「不友好國家」名單上的北約成員國。