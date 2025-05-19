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不是因為禮貌！　空姐爆料登機時「和乘客打招呼」背後2原因

▲▼飛機，搭飛機，客機，客艙，空服員，空姐，行李。（圖／VCG）

▲空姐透露，登機時和乘客打招呼背後原因。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

許多旅客登機時，都會看到空服員站在入口處迎接並且打招呼，大多認為這只是航空公司規定空服員要遵從的禮貌政策，然而一名空姐卻透露，其實主動向乘客打招呼除了禮貌，背後還有隱藏原因。

一名聲稱在德國斯圖加機場(Stuttgart airport)工作的空姐@mrsmiva在網路上爆料，空服人員在乘客登機時，每次都會站在門口打招呼的真正原因，影片獲得1千9百多萬點閱。

@mrsmiva Also to see who you could help us in an emergency. #flightattendant #cabincrew #stewardess #fyp #flightcrew #explore #cabincrewlife #airplanes #airplane #flightattendants #aircraft #aviation #fly #flying #stewardesslife ♬ RUN THIS TOWN X GANGSTAS PARADISE - ALTÉGO

空姐在影片中表示，「你知道嗎？空姐在你登機的時候打招呼，不僅是出於禮貌，也是為了檢查你是否喝醉或是生病而無法飛行」。

影片曝光後吸引上萬網友討論，「不，我一直以為他們和我打招呼，是因為他們喜歡我」、「我以為是因為我很漂亮」、「沒錯，我有次就是生病太嚴重被拒絕登機」、「我姊有次登機時，突然被空姐詢問懷孕多久了，當時根本沒人知道她懷孕」。

還有網友詢問，「為什麼我每次登機時，他們都會問我的座位位置」，獲得其他人回覆，「他們應該是想確認你是否有喝醉、適不適合搭飛機」。

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