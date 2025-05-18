演出前心臟驟停！法爆紅饒舌歌手Werenoi「31歲猝逝」　樂壇震驚

▲ Werenoi演出前夕心臟驟停猝逝。（圖／翻攝自臉書、IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國知名饒舌歌手Werenoi驚傳於17日凌晨心臟驟停去世，享年31歲。他原定當晚於里昂登台演出，幾小時前卻突發心臟驟停送醫，最終急救無效離世，噩耗震驚業界，多名音樂人發文悼念，歌迷也紛紛湧入IG留言哀悼。

《美日郵報》報導，擁有喀麥隆血統的Werenoi本名Jeremy Bana Owana，近年在法國音樂界快速崛起，代表作包括《Scarface》、《Solitaire》、《Laboratoire》及《Chemin d'or》等，在Spotify累積逾670萬名聽眾，2023年推出的《Carré》成為年度最暢銷專輯。

Werenoi4月18日推出的《Diamond Noir》以5萬3821張銷量創下當周最高紀錄，原定17日在里昂的Azar Club演出，搶先公開新作品，未料登台前夕於16日晚間因心臟驟停入院，送進巴黎Pitie-Salpetriere醫院加護病房，17日凌晨不治身亡。

目前Werenoi家屬與經紀公司未對外正式說明死訊，但製作人Babs、嘻哈團體Djadja & Dinaz及知名電台主持人Fred Musa等皆發文哀悼。Spotify France也表示，「短短5年間，來自Montreuil的Werenoi在法國音樂界留下深刻印記。」