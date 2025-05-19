考察冬天變滑雪場的歐洲焚化廠　許淑華：南投一定做到全國最嚴謹

▲丹麥和法國的焚化廠可作為夏天滑草、冬天滑雪，並擁有攀岩場咖啡廳的多元遊憩場所。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣因爲缺乏垃圾焚化廠、垃圾堆置和去化問題嚴重，縣政府目前初步選定地點、積極推動興建垃圾處理再生能源中心，日前更特別組團前往歐洲丹麥及法國考察環保設施；縣長許淑華強調，歐洲在比台灣更嚴謹的法規下，垃圾處理焚化廠規模仍可達日處理上千公噸垃圾，甚至變身滑雪場，南投縣也會依照最新法定標準，做到全國最嚴謹。

縣府19日舉行114年5月份第2次縣務會議，會中討論兩項與環保攸關的提案：包括考察歐洲環保設施成果、公廁修繕及特色公廁推動計畫。

許淑華指出，她上任以來就積極覓地建置焚化廠，目前正要開始做相關的環境影響評估，為了能納入最好的經驗，因此由秘書長洪瑞智帶領5位縣議員及相關專業人員，前往丹麥及法國考察環保設施；而而比較歐洲和國內法規，各項汙染物排放標準都更嚴格，但丹麥和法國分別於2017及2007年開始營運的焚化廠，日處理量仍高達1680及1464公噸，並可做為夏天滑草、冬天滑雪，並擁有攀岩場咖啡廳的多元遊憩場所。

▲南投縣推動興建垃圾處理再生能源中心，縣長許淑華承諾會做到全國最嚴謹。

許淑華說，環境部正準備在今年再下修焚化廠空氣汙染物排放標準，將國內焚化廠管理做得更嚴格，南投縣垃圾處理再生能源中心在未來規劃及推動過程中，也一定會按照最新的法規標準，等到真正動工興建時會做到全國最嚴謹，籲請民眾放心；相關後續的作業必須等到環評結果出來，大家所關注是否對產業造成影響，縣府會依照法定的程序，向鄉親做報告。

至於縣內公廁改善方面，許淑華指縣府積極爭取中央的經費補助，已改善了71座，新年度會再鼓勵縣府各局處彙整提報，無論是機關內部公廁或公園等開放空間的公共廁所，都可更積極改善環境衛生，讓設備更親人更安全。