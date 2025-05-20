賴清德：民主從不是靠仇恨動員　紛爭要用「更大的民主」解決

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今在執政周年記者會指出，沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值，台灣的民主從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與凝聚而成。我們不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結，「自己始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德表示，民主是我們的市場、是我們的價值，也是我們國力的展現。台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在，我們是亞洲民主的燈塔。

賴清德提到，過去，許多前輩不畏犧牲，前仆後繼，勇敢抵抗威權、追求民主。現在的年輕世代，用各種合憲合法的方式，不畏艱難，積極參與政治、守護國家，深化民主，為多元的台灣而努力，這就是令人驕傲的民主台灣。

賴清德強調，自己相信，沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值。台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成。我們不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結。

賴清德表示，自己始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決。過去一年，面對國內的政治局勢，我們透過朝野政黨，共組祝賀美國總統就職代表團，展現民主台灣團結一致，共同深化台美關係；自己也曾依照憲法賦予總統的職權，開啟五院國政會商，希望達成和解、促進合作。

