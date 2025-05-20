賴清德：主權基金「現在是理想時刻」　對外投資、助國內產業布局

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德20日舉行執政周年談話記者會時宣布，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，投資國際市場。接受媒體提問時，賴清德說明，政府提出主權基金規劃是基於國際戰略布局，未來會通過立法、由政府掌握，主要是對外投資，會考慮前瞻性、必要性，協助國內產業在全球布局，現在剛好是理想時刻。

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德說，未來政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金，對外要放眼全球，投資國際市場，所以政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

賴清德強調，對內要深耕在地供應鏈，強化產業因應變局的能力，政府將提升國發基金功能，達到產業再造的目標，協助國內產業及中小企業轉型升級，提升產業國際競爭力，鞏固國內產業的根基。

接受媒體提問時，有媒體詢問，主權基金發展時機？希望達到什麼樣的目的？是否與對美投資有關？賴清德表示，政府提出主權基金規劃是基於國際戰略布局，要因應整體經濟情勢變化，未來會通過立法、由政府掌握。

賴清德說明，主要是對外投資，會考慮前瞻性、必要性，協助國內產業在全球布局，現在剛好是理想時刻，所以提出來，希望未來法案送到立法院後，朝野能給予寶貴意見和必要支持，讓政策能夠做到最好。