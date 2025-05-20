鐵磨鐵、磨出刃！　賴清德引聖經談對美談判：誠懇對話能更了解彼此

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（20日）發表就職週年演說，針對國人關心的對美關稅談判進度，他表示，仍在持續進行當中，過程順利，政府會秉持「確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業」三大原則，站穩台灣立場、深化台美經貿關係，爭取最好的談判結果。賴也引述聖經，「鐵磨鐵，磨出刃」，朋友之間互相切磋、能磨掉缺點，展現優點，「即使遭遇意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚」。

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德表示，國人也都非常關注台美關稅談判情況，經過前一輪的實體磋商後，仍在持續進行當中，過程順利。政府會秉持「確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業」等三大原則，站穩台灣的立場，從深化台美經貿關係出發，會快慢有序、有為有守，爭取最好的談判結果。

賴清德強調，台灣和全球民主夥伴共享民主的價值，並且遵循自由市場原則，共榮發展，這是我們最大的本錢，也是廣大台商釋放活力與能量的保護傘，更是我們和威權體制最大的區別。

「長期以來，台灣和美國以及民主夥伴，積極交流合作，也彼此砥礪成長。」賴清德說，朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合，如同聖經所說的，「鐵磨鐵，磨出刃來」，朋友也是如此。朋友之間互相切磋、能磨掉缺點，展現優點，即使遭遇意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚。

賴清德指出，現在，台灣的市場在全球，舞台在國際。未來，政府會堅持以民主的信念，拓展多元市場。

第一，台灣的經濟路線很清楚，會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線。近年來，台灣除了跟菲律賓、印度、越南及泰國等國家更新投資保障協定，也與加拿大簽署了「投資促進及保障協議」。未來，我們會繼續努力，與友盟國家簽署投資保障協定，以及避免雙重課稅協定。

第二，台灣的貿易策略很清晰，我們將擴大和美國以外，更多民主自由國家的市場連結，行銷全世界。因此，我們除了與美國完成簽署，「台美21世紀貿易倡議」首批協定，也與英國簽署了，「提升貿易夥伴關係協議」，並且積極跟其他國家洽簽貿易協定，同時持續爭取加入CPTPP等區域經濟整合。

第三，台灣的經濟體質必須調整，要兼具出口導向與擴大內需，兼顧科技研發實力與傳統產業升級，兼備強化軟體發展與生產製造。

賴清德說，台灣也要繼續發揮台灣優勢，吸引國際廠商來台投資合作。這幾年來，美商英特格高雄新廠、美光台中四廠，以及Google在台灣設立的海外最大研發中心，都陸續啟用。超微、輝達和美國雲端運算大廠，持續布局台灣，輝達昨天也宣布將在台灣設立海外總部。

賴清德強調，透過這些跨國合作，引進國外先進技術、參與國際研發，我們將打造台灣成為更堅韌的經濟體。