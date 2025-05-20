川普通話普丁2小時！宣布俄烏將立即開始談判　梵蒂岡願意主持和談

▲川普結束跟普丁的通話後，宣布俄羅斯和烏克蘭將立即開始停火談判，且梵蒂岡有意願主持這場和談。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普19日跟俄羅斯總統普丁展開長達2小時的通話。普丁表示，俄羅斯非常有意願和平解決戰爭，也願意跟烏克蘭就未來可能簽署的和平條約起草備忘錄，但也強調危機的根源必須得到解決；川普則在網路社群上宣布，俄羅斯和烏克蘭將立即開始停火談判，且梵蒂岡有意願主持這場和談。

根據俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，普丁結束與川普的通話後向媒體表示，兩人的通話內容豐富、真誠也非常有建設性，他非常感謝川普總統支持並協助烏克蘭與俄羅斯重啟直接談判，俄羅斯也非常支持和平解決烏克蘭危機，但必須找到最有效的和平道路。

普丁指出，俄羅斯提議並願意跟烏克蘭就未來可能簽署的和平條約起草備忘錄，內容將確定雙方一些立場，例如達成和平協議的可能時間、雙方的達成和平的原則以及雙方完成若干協議的情況，是否有可能在一定時期內先停火等，俄烏雙方必須找到對於雙方都有利的妥協方案。

但他也強調，「總體而言，俄羅斯的立場是明確的。對我們來說，最重要的是消除這場危機的根源」。

美國總統川普結束通話後，也在網路社群Truth Social上表示，兩人的通話非常順利，俄羅斯和烏克蘭將立即開始停火和結束戰爭的和平談判，，「具體條件將由雙方協商確定，這是唯一可行的辦法，因為他們知道其他人不知道的談判細節」，更透露梵蒂岡已表示非常有興趣主持這場和談。