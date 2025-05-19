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川普與普丁今晚10時通話　英德法搶先致電川普籲「無條件停火」

▲▼美俄關係破冰，圖為2019年6月，時任美國總統川普和俄羅斯總統普丁在日本大阪的G20峰會上見面。（圖／路透）

▲川普和普丁預計19日針對俄烏戰爭進行通話。（圖／路透

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普預計在美國時間19日上午10時（台灣19日晚間10時）與俄羅斯總統普丁通話，且預計在兩人通話結束後，川普會與烏克蘭總統澤倫斯基交談。不過就在兩人通話之前，英國、德國、法國領袖搶先與川普通話，討論無條件停火的必要性。

金融時報報導，本周將是俄烏和平談判的關鍵時刻，這是川普與普丁近3個月以來的首次通話，但歐洲領導人擔憂美方可能會與俄羅斯達成犧牲烏克蘭利益的協議，因此在川普與普丁通話之前，他們積極與川普聯繫。

英國首相施凱爾發言人18日晚間表示，幾名領導人討論實現無條件停火的必要性，強調普丁應嚴肅對待和平談判，並談及若俄羅斯未認真參與停火與談判，將動用制裁手段的可能性」。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）提到，希望接下來能取得進展，「歐洲人和美國人都決心共同努力，確保這場可怕戰爭盡快結束」。

報導指出，在過去10天的一連串外交交流之中，普丁幾乎未做出任何讓步，拒絕按照他人設定的條件進行接觸，儘管提議俄烏會談，但仍拒絕前往土耳其與澤倫斯基談判。在此之際，美國政府雖然對俄羅斯日益感到不耐，但川普團隊對普丁的批評仍顯得相對保守謹慎。

另據基輔獨立報，5月16日舉行的俄烏會談並未取得任何突破，俄羅斯提出多項要求，包括烏克蘭採取中立立場、放棄向俄羅斯索賠、承認失去克里米亞與俄軍在烏克蘭的4個占領區。克里姆林宮持續釋出不願停火的訊號，俄方稱，在潛在停火條件尚未明確之前，不願同意暫時停火，擔憂烏克蘭會趁機重新集結武裝。

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