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幕後／誠心誠意打動輝達　蔣萬安與黃仁勳「直接傳訊聯繫」爭取落腳

▲▼台北市長蔣萬安、NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安、NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今（19日）在北流演講時宣布，輝達海外總部（NVIDIA Constellation）地點為台北市北投士林，特別到場聆聽演講的台北市長蔣萬安則開心表達「竭誠歡迎」。過去屢有議員關心北市府與輝達交涉過程，蔣萬安以「飯沒煮熟別掀開鍋蓋」妙喻，但其實蔣早在去年就與黃仁勳透過Email親自溝通，讓對方了解北市各地資訊，充滿十足的誠意，最終也迎來了輝達海外總部落腳。

黃仁勳於去年來台時，透露要在台灣設置海外總部，使各地方政府積極招手，包括提供土地彙整、投資潛力等資料；而黃仁勳於上週傳出即將來台，且本次將宣布海外總部地址，各項消息四起，例如新北市政府稱，新北市長侯友宜在今年3月親自和輝達高層會面，但同時也傳出輝達員工屬意台北市。

而當黃仁勳正式來台，且19日在北流舉行主題演講時，蔣萬安臨時新增行程到場聆聽，成為現場唯一一位縣市首長，背後意義明顯；果不其然，黃仁勳也於演講中宣布海外總部落腳在台北市的北投士林，使蔣萬安離場時笑容滿滿地說「竭誠歡迎，一定會給予一切必要的行政支持」。

面對為何北士科雀屏中選，蔣萬安對外並沒有多做回應，但知情人士透露，蔣萬安早於去年和黃仁勳在大巨蛋見面後，雙方就建立了溝通管道，必要時可透過Email直接傳訊聯繫，當黃仁勳釋出要在台灣設址海外總部後，雙方也再度進行聯繫，蔣更要求市府將具有可能性的地點挑出來，雙方就選項交換意見。

知情人士認為，蔣萬安在第一時間直接向黃仁勳溝通，拿出十足的誠心誠意，加上台北市本身的區塊優勢，成為了這次輝達看中北士科的關鍵之一。

不僅如此，知情人士透露，蔣萬安派出經常碰觸國際事務的副秘書長余振華、研考會主委殷瑋，與輝達進行視訊幕僚作業，且余振華或相關局處更親自帶輝達人員去可能地點看地，例如花博、南港、松山機場旁軍方土地和北士科等；另也透過副市長李四川在土地規劃的專業背景、協調能力，整個北市府分工合作、克服各項議題，「時常弄到半夜」。

不過，儘管雙方密切聯繫，但輝達對選址保密到家，北市府也是直到今（19日）才得知，確定落腳在北士科；倘若輝達選擇的是新壽已得標的T17、T18基地，未來恐有地上權移轉問題，但知情人士透露，當初跟輝達溝通時，各階段都有進行細緻沙盤推演，讓對方了解市府應有資訊跟一定誠意，目前輝達僅說是北投士林區，尚未具體說明是T17、T18，待進一步釐清確認後持續推動。

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