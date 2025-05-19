　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明為柯文哲案作證遭民眾黨批評　苗博雅：攻擊證人就是你們的司改？

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員苗博雅。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北地方法院持續審理前台北市長柯文哲的京華城、政治獻金案，北檢日前聲請社民黨台北市議員苗博雅於明（20日）到庭作證，苗博雅今（19日）表示將依法出席且據實以告，但卻被民眾黨組織部製作哏圖諷刺，使苗博雅19日晚間痛批，「庭外騷擾攻擊證人，這就是你們高唱的司法改革？」

苗博雅19日晚間於臉書發文表示，自己收到北院證人傳喚，明（20日）早上9時30分就柯文哲貪污等案件出庭作證，今被媒體詢問是否出席，「身為法律人，我非常清楚依法作證是國民的義務，既然收到法院傳喚通知，我就會依法出席。對於檢辯雙方及法官提出的問題，一定據實以告」。

苗博雅提及，在民主國家接受法院傳喚出庭是很正常的事，雖然佔用了很多時間，但這就是國民應盡的義務；然而剛看到民眾黨竟在開庭前公開騷擾攻擊、做哏圖抹黑證人，說他出庭作證是「司法姓賴、苗頭不對」、對柯文哲的追殺，「這種毫無根據的污衊，不符合事實，也完全沒有邏輯，我無法忍受」。

苗博雅提出2點說明，第一，這是法院發出的合法傳票，國民有義務配合，無正當理由不到場，是會被處罰鍰、被拘提的，「如果不去，難道要像某些人一樣屢傳不到流亡海外？」

苗博雅指出，第二，是柯文哲主動在法庭上提到，他的質詢是柯文哲的保障，柯文哲於3月20日在法院陳述時主動提到苗博雅，還說他質詢影帶是保障，但檢察官不同意，所以聲請傳喚他到庭作證，而法院也准許，「請問這哪裡是對柯文哲的迫害？」

「人是你點名的，檢察官聲請傳喚你點名的人，法院准了，你又說迫害？這不就是自導自演嗎？」苗博雅批評，還是柯文哲可以說苗博雅的質詢，能夠證明柯文哲無罪，法院只能接受被告的說法，不能驗證被告說的是否為事實？

苗博雅強調，法院是發現真實、追求公義的場所，身為證人的義務就是依據事實陳述，「我不會像你們一樣，在法庭內搞政治，一個成天高唱司法改革的政黨，遇到黨主席貪污，只能用自導自演、庭外攻擊證人的小手段轉移焦點，荒謬至極」。

民眾黨組織部19日下午於臉書貼出「司法姓賴，苗頭不對」圖片，號召支持者於20日早上10時到北院聲援柯文哲，內文稱「你以為這只是單純的開庭？錯！這是一場赤裸裸的政治對決！苗博雅親自上法庭，背後的正是那位高高在上的大魔王賴清德！整齣戲劇本早就寫好，只等觀眾入場。司法姓賴，苗頭不對！這不只是對柯文哲的追殺，更是對所有敢質疑政權者的警告！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
78歲翁暴衝奪3命　被爆是「違規慣犯」停路口紅線
快訊／《百劍討妖傳綺譚》深夜發聲明：向所有台灣遊戲團隊致歉
TOYOTA公布「大改款RAV4」首發連結！尾燈圖案、局部細
賴清德現身探視三峽車禍傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手
快訊／威力彩下期飆6.7億　今晚邁入連24槓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／賴清德探視三峽車禍事故傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手慰問

明為柯文哲案作證遭民眾黨批評　苗博雅：攻擊證人就是你們的司改？

世衛連9年拒台參加！　陸國台辦：民進黨再遭挫敗理所當然

幕後／賴清德執政周年演說內容搶先看　揭應對美國關稅我轉型方向

輝達總部在北士科！黃瀞瑩提3項「蔣萬安挑戰」　籲防止房價失控

快訊／賴清德直奔土城醫院探視車禍傷者　卓榮泰也赴恩主公、亞東醫院

不只T17、T18！輝達落腳北士科　北市曝「T12整合私有地」也達門檻

朱立倫要全民用喇叭、網路「罷免賴清德」　車隊赴民進黨部抗議

三峽重大車禍4命危！　侯友宜喊話救人要緊：已請託醫院全力救治

三峽轎車衝撞學生人群重大事故　賴清德震驚心痛：全力救護

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

【泰格與雪兒】金牛座男友

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

影／賴清德探視三峽車禍事故傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手慰問

明為柯文哲案作證遭民眾黨批評　苗博雅：攻擊證人就是你們的司改？

世衛連9年拒台參加！　陸國台辦：民進黨再遭挫敗理所當然

幕後／賴清德執政周年演說內容搶先看　揭應對美國關稅我轉型方向

輝達總部在北士科！黃瀞瑩提3項「蔣萬安挑戰」　籲防止房價失控

快訊／賴清德直奔土城醫院探視車禍傷者　卓榮泰也赴恩主公、亞東醫院

不只T17、T18！輝達落腳北士科　北市曝「T12整合私有地」也達門檻

朱立倫要全民用喇叭、網路「罷免賴清德」　車隊赴民進黨部抗議

三峽重大車禍4命危！　侯友宜喊話救人要緊：已請託醫院全力救治

三峽轎車衝撞學生人群重大事故　賴清德震驚心痛：全力救護

三峽肇事翁奪3命　網曝是「違規慣犯」停交叉路口紅線彎道

快訊／《百劍討妖傳綺譚》深夜發聲明：向所有台灣遊戲團隊表歉意

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

勳章閃耀紀念抗戰80週年！　空航技校友總會勳獎章交流展

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

最容易內耗星座Top 3公開！天蠍控制慾強又不示弱、內心總在拉扯　

影／賴清德探視三峽車禍事故傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手慰問

快訊／威力彩下期飆6.7億　今晚邁入連24槓

快訊／反客為主！領航猿G6續命　PLG冠軍賽逼入生死第七戰

i-dle雨琦為失言道歉！　抱怨「演唱會門票要自費」挨轟：不是本意

【求摸摸還開花花】貓貓伸肉掌跟主人撒嬌討摸

政治熱門新聞

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

快訊／賴清德直奔土城醫院探視車禍傷者　卓榮泰也赴恩主公、亞東醫院

台灣民意民調／「不贊成大罷免」少近百萬人　44.2%三階投不同意

三峽轎車衝撞學生人群重大事故　賴清德震驚心痛：全力救護

林昶佐出任駐芬蘭代表　學者點出4個「情何以堪」

明為京華城案作證　苗博雅：據實以告

全台中正路改名？　劉世芳這樣說

白委：林昶佐有焦慮症　芬蘭自殺率高、日照短病症易發適合嗎？

罷吳宣講台下不到20人　朱：台灣綠色恐怖

輝達落腳北士科T17、T18？她曝2模式

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

揭民調1關鍵預言「北市5藍委全倒」　林濁水：而且補選也會輸

證實林昶佐出任駐芬蘭代表！　林佳龍：應該會有很好的表現

三峽重大車禍4命危！　侯友宜喊話救人要緊：已請託醫院全力救治

更多熱門

相關新聞

輝達總部在北士科　黃瀞瑩提3項挑戰

輝達總部在北士科　黃瀞瑩提3項挑戰

NVIDIA創辦人黃仁勳今（19日）宣布，輝達台灣總部地點為台北市北投士林，但外界好奇確切地點是否為T17、T18，因該2塊地已由新光人壽得標，恐出現地上權移轉問題。民眾黨台北市議員黃瀞瑩19日晚間提出，台北市長蔣萬安應更積極面對的3項內容，須正視輝達落腳所引發的房地產效應，擔心高科技產業進駐，往往伴隨高房價與生活成本上升。

輝達落腳北士科　T12整合私有地也達門檻

輝達落腳北士科　T12整合私有地也達門檻

幕後／蔣萬安與黃仁勳「直接聯繫」爭取落腳

幕後／蔣萬安與黃仁勳「直接聯繫」爭取落腳

江雅綺任駐英公使　白黨團爆學歷造假

江雅綺任駐英公使　白黨團爆學歷造假

明為京華城案作證　苗博雅：據實以告

明為京華城案作證　苗博雅：據實以告

關鍵字：

北市台北市民眾黨苗博雅柯文哲京華城

讀者迴響

熱門新聞

快訊／現場畫面曝！北大國小旁汽車暴衝4命危　多名學童躺地CPR中

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

78歲翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　暴衝原因調查中

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

即／三峽汽車暴衝釀15輕重傷　3人搶救無效亡

快訊／三峽北大國小旁車禍4命危！78歲駕駛送醫

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽北大國小旁重大車禍16傷！傷者名單曝光

21歲洗牙男痛揍女牙醫！超壯正面曝光

快訊／三峽恐怖撞擊瞬間曝光！轎車高速衝撞140米

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面