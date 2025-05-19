明為柯文哲案作證遭民眾黨批評　苗博雅：攻擊證人就是你們的司改？

▲台北市議員苗博雅。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北地方法院持續審理前台北市長柯文哲的京華城、政治獻金案，北檢日前聲請社民黨台北市議員苗博雅於明（20日）到庭作證，苗博雅今（19日）表示將依法出席且據實以告，但卻被民眾黨組織部製作哏圖諷刺，使苗博雅19日晚間痛批，「庭外騷擾攻擊證人，這就是你們高唱的司法改革？」

苗博雅19日晚間於臉書發文表示，自己收到北院證人傳喚，明（20日）早上9時30分就柯文哲貪污等案件出庭作證，今被媒體詢問是否出席，「身為法律人，我非常清楚依法作證是國民的義務，既然收到法院傳喚通知，我就會依法出席。對於檢辯雙方及法官提出的問題，一定據實以告」。

苗博雅提及，在民主國家接受法院傳喚出庭是很正常的事，雖然佔用了很多時間，但這就是國民應盡的義務；然而剛看到民眾黨竟在開庭前公開騷擾攻擊、做哏圖抹黑證人，說他出庭作證是「司法姓賴、苗頭不對」、對柯文哲的追殺，「這種毫無根據的污衊，不符合事實，也完全沒有邏輯，我無法忍受」。

苗博雅提出2點說明，第一，這是法院發出的合法傳票，國民有義務配合，無正當理由不到場，是會被處罰鍰、被拘提的，「如果不去，難道要像某些人一樣屢傳不到流亡海外？」

苗博雅指出，第二，是柯文哲主動在法庭上提到，他的質詢是柯文哲的保障，柯文哲於3月20日在法院陳述時主動提到苗博雅，還說他質詢影帶是保障，但檢察官不同意，所以聲請傳喚他到庭作證，而法院也准許，「請問這哪裡是對柯文哲的迫害？」

「人是你點名的，檢察官聲請傳喚你點名的人，法院准了，你又說迫害？這不就是自導自演嗎？」苗博雅批評，還是柯文哲可以說苗博雅的質詢，能夠證明柯文哲無罪，法院只能接受被告的說法，不能驗證被告說的是否為事實？

苗博雅強調，法院是發現真實、追求公義的場所，身為證人的義務就是依據事實陳述，「我不會像你們一樣，在法庭內搞政治，一個成天高唱司法改革的政黨，遇到黨主席貪污，只能用自導自演、庭外攻擊證人的小手段轉移焦點，荒謬至極」。

民眾黨組織部19日下午於臉書貼出「司法姓賴，苗頭不對」圖片，號召支持者於20日早上10時到北院聲援柯文哲，內文稱「你以為這只是單純的開庭？錯！這是一場赤裸裸的政治對決！苗博雅親自上法庭，背後的正是那位高高在上的大魔王賴清德！整齣戲劇本早就寫好，只等觀眾入場。司法姓賴，苗頭不對！這不只是對柯文哲的追殺，更是對所有敢質疑政權者的警告！」