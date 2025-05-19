不只T17、T18！輝達落腳北士科　北市曝「T12整合私有地」也達門檻

▲台北市產發局長陳俊安、國民黨台北市議員王欣儀。（圖／翻攝自YouTube／台北市議會）

記者袁茵／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今（19日）在北流宣布，輝達台灣總部地點為台北市北投士林，但外界好奇確切地點是否為T17、T18，因該2塊地已由新光人壽得標，恐出現地上權移轉問題。台北市產發局長陳俊安表示，當初有提供給輝達T3、T4、T12、T17、T18資料做參考，但前兩塊面積相對較小，T12若能整合旁邊私有地，確實也可達到輝達設定的3公頃門檻。

台北市議會19日下午進行財建部門質詢，國民黨台北市議員王欣儀表示，黃仁勳親口證實海外總部落腳在士林北投，還說是經過跟多位市長商談後，最後決定落腳士林北投，意即北士科，蔣萬安更表達「竭誠歡迎」、「一定會給予一切必要行政支持」，但究竟是落腳在北士科哪一塊基地，市府會給予何種必要協助？

陳俊安回應，北士科市有地大概還有T3、T4、T12、T17、T18，當時也有提供相關資訊給輝達參考，進一步訊息要跟輝達深入討論之後，才會針對確切地點去做後續程序上的研議。

王欣儀質疑，倘若沒有做好妥善評估可行性，黃仁勳怎麼可能宣布？不可能之後才發現不行，況且蔣萬安也說要全力協助，到底要協助什麼？陳俊安說，如果都是市有地部分，會有些行政程序上的協助或其他溝通，各局處都會遵照市長指示全力協助。

王欣儀提及，北士科T17、T18現狀是由新壽拿到地上權，除非在2027年2月拿到使照，才可以做地上權轉移或其他商業行為，例如招租招商等，或許T17、T18是最合適的地方，但大家都知道要在2027年2月按照原本期程規劃蓋完，且目前設計規劃就是一般普通辦公設施，恐不符合輝達使用方式跟目的，這樣必須要先進行變更設計，可是去年新壽的變更設計卻只針對量體，期程時間可能趕不及在2027年拿到使照。

陳俊安說，市府針對T17、T18設定地上權部分，就是依照現有合約進行，同時也希望現有的設定地上權廠商按照合約訂定的期限完工。

此外，王欣儀詢問，除了讓輝達照單全收新壽蓋的辦公大樓，並等取得使照後進行地上權移轉，或者是用租的以外，其他基地的可行性為何？陳俊安回應，T3、T4土地面積確實相對較小，T12以單獨來看，可能無法滿足輝達的土地所需，但如果能整合旁邊私有地的話，確實能達到輝達設定的3公頃門檻。

王欣儀再問，北士科不僅只有外傳的T17、T18基地，T12也是可能性選項？陳俊安坦言「對」，目前看起來只談到落腳在士林北投，而士林北投最大的科技聚落就是北士科。

最後，王欣儀表達，大家都非常期待輝達落腳在台北市，尤其是黃仁勳稱有跟多位市長洽談，可看出對方不只評估過台北市，勢必評估過其他地方，但最後還是選擇台北，「這算是北市的榮耀跟驕傲！」也期待趕快看到進一步好消息。