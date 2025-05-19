黃仁勳還沒去通化夜市！水果攤阿婆「暖送7字」被讚：台灣精神

▲黃仁勳今年1月拜訪通化夜市「阿婆水果」。（圖／翻攝自chinatimes新聞YouTube）

圖文／CTWANT

NVDIA輝達執行長黃仁勳多次訪台，每次總能引發熱潮與話題，他16日抵台後還沒時間逛夜市，不過通化夜市的水果攤阿婆就對他喊話，短短7個字讓一旁的客人大讚懂得飲水思源，是台灣最棒的精神。

據了解，位於通化夜市的「阿婆水果」，是黃仁勳的愛店，他不只一次造訪，去年在台大體育館演講時，還特別提到，覺得阿婆非常努力，希望大家去找她買水果，因為他喜歡看到努力的人成功，而且水果很好吃，讓水果攤爆紅，總是大排長龍。

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黃仁勳今年1月和台積電創辦人張忠謀會面完後，直奔阿婆水果攤，當時阿婆不斷感謝他：「因為你，我生意很好耶！」讓黃仁勳聽了很開心，買完水果還包了一個大紅包，祝她過個好年，還在鏡頭前宣傳，希望大家來買阿婆的水果。

根據《三立新聞》報導，黃仁勳這次來台還沒到阿婆水果攤，阿婆被問到有什麼話要對他說？在忙碌之餘，迅速脫口「謝謝他帶財給我」，旁邊的客人聽到，馬上說「這就是台灣精神」，懂得感謝、懂得飲水思源。

另外，也有客人表示，阿婆的水果本來就很好吃，生意細水長流，也才會吸引黃仁勳來買，要是水果不好吃，不會因黃仁勳效應來買，也不會因其他巨星來買，認為「好吃的水果自己會說話」。

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