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輝達總部在北士科！黃瀞瑩提3項「蔣萬安挑戰」　籲防止房價失控

▲台北市議員黃瀞瑩質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今（19日）宣布，輝達台灣總部地點為台北市北投士林，但外界好奇確切地點是否為T17、T18，因該2塊地已由新光人壽得標，恐出現地上權移轉問題。民眾黨台北市議員黃瀞瑩19日晚間提出，台北市長蔣萬安應更積極面對的3項內容，須正視輝達落腳所引發的房地產效應，擔心高科技產業進駐，往往伴隨高房價與生活成本上升。

針對黃仁勳宣布輝達海外總部設於北士科，黃瀞瑩19日晚間於臉書以「輝達進駐北士科，蔣市府準備好了嗎？」發文表示，各界不僅期待黃仁勳這個決定能讓世界重新聚焦台北，也期盼輝達能夠成為帶動台灣AI產業發展的關鍵推力。

黃瀞瑩提及，關於輝達的進駐，蔣萬安必須以更積極態度來面對相應的機遇與挑戰，第一是「說清楚T17、T18基地如何運用」，若輝達預定設址於T17與T18，蔣萬安應針對目前地上權契約內容，向市民清楚說明相關基地將如何被合法合規的運用。

黃瀞瑩指出，第二「立即啟動北士科剩餘基地的規劃與招商」，目前北士科仍有T3、T4、T12等三塊市有土地，過去兩年，在蔣市府缺乏規劃下，尚未順利招商，北市府不應再坐視土地閒置的問題，應該儘速提出完整的產業發展藍圖與招商策略，將北士科打造為真正的AI產業聚落核心。

黃瀞瑩說，第三是「正視風險，防止交通地獄與房價失控」，輝達的進駐勢必帶動大量人流、物流與居住需求的增加，市府應立即啟動交通影響評估，並提出具體因應對策，從「人本交通」與「綠色運輸」的角度，全面檢討北士科周邊的道路設計與大眾運輸接駁規劃，避免未來出現交通擁塞與運輸負荷失衡的情況。

最後，黃瀞瑩強調，蔣萬安更須正視輝達落腳所引發的房地產效應，高科技產業的進駐，往往伴隨高房價與生活成本上升壓力，北市府必須有相應且具體的住宅政策，確保人民的安心居住，「因為台北不該只是AI科技的研發重鎮，更應是一座真正繁榮、永續且宜居的城市」。

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