日人氣星占師揭曉「本週幸運星座TOP 3」！摩羯快收下祝福、獅子要敢於挑戰

▲本週的幸運星座TOP3，你有上榜嗎？（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

5月21日太陽將進入雙子座，象徵著輕盈自由的季節正式揭開序幕。人氣占卜師彩谷奈央指出，在這樣的星象影響下，人們的感性與直覺將變得特別敏銳，日常的溝通與互動也會充滿靈感與驚喜。你可能會在聊天中、偶然的觀察裡，發現以往未曾留意的新鮮細節！

彩谷老師提醒我們，本週的重點在於「快樂的專注」，那些讓你感到純粹開心、忍不住想深入投入的事物，正是未來能量的根源所在。請嘗試將目光投向那些讓你心動、自然吸引你的事物，慢慢地，你將在內心深處聽見一個聲音：「也許，這值得我認真對待。」這份自發的覺察，將成為你穩穩向前的起點。

本週幸運星座TOP3

第1名：摩羯座

第2名：處女座

第3名：牡羊座

牡羊座——誠實面對自己的「喜歡」

本週，請正視你心中的「喜歡」與「心動」，你會因此釋放出超乎預期的能量。不用在意他人的眼色或角色期待，將注意力放在讓你真正開心的事物上。也許你會在不經意間重新開始那些最近沒心情做的事。與人交談、查詢你感興趣的話題，可能會讓你遇見與自己感性共鳴的東西。只要一點小行動，就能為日常帶來令人心動的新鮮感。週末過後，你的內心將逐漸萌芽出「想認真投入」或「長期經營」的目標。即使現在還看不見具體成果，也無妨，那份微小的覺察，會成為你未來生活中的穩定力量。

★幸運日：5月21日、22日

文字具有力量的日子。不妨大膽表達一直難以啟齒的感受或小小的請求，可能會出乎意料地順利傳達，並收穫良好回饋。你的真心話也許會引起對方的共鳴，進而加深彼此的連結。



金牛座——整理自己，讓身心更舒適

本週幸運的關鍵在於「維持自己的節奏」。你會逐漸建立起令人安心的生活基礎。靜心傾聽內心與身體的聲音，那些未曾察覺的渴望或小願望會浮現。嘗試檢視你日常生活中的每一個習慣與步驟，即使是微小的調整，也能大幅提升你的舒適度和餘裕。與親近之人互動時，可能會察覺到自己曾在某些地方過度勉強。請將自身的舒適與平衡放在優先順位。創造一個你感到安心的環境，也會帶動周遭的人一起進入舒適的氛圍。

★幸運日：5月20日、24日

適合身心調和的日子。在安靜的時光中，會有重要的領悟萌芽。即使在忙碌中，也請刻意營造一個讓你能放鬆的小空間，像是一杯用心沖泡的茶，或是一抹你喜歡的香氣，將有助於你找回生活的節奏。



雙子座——歡迎回家！雙子座的季節開啟

21日太陽進入雙子座，你的魅力將迎來閃耀的時期。無需過度偽裝，只要忠於自我，就能讓人際關係更加活絡。你可能會與最近疏遠的人重新聯繫，或與志同道合的朋友展開有趣的新計劃。在這樣的交流中，你會更清晰地意識到「自己真正喜歡什麼」與「想怎麼走下去」。尤其在週後半，建議開始將目光轉向長期的目標。重視那些可以與你共築願景的人，將為你展開嶄新的成長循環。

★幸運日：5月21日、25日

新風襲來的日子。你所嚮往的地方、談話中的靈感，都可能是你未來的重要線索。21日適合重新找回自我認同，25日則可能遇到未來長期合作的對象或主題。請信任你的直覺，它會指引你向前。



巨蟹座——在水面下靜靜調整

本週主題是「在內心深處進行整頓」。比起外在的行動，更需要你靜下心來釐清情緒與想法。有些過去未處理的情緒或細微的心靈創傷，可能會突然浮現，但這些都是為了你能更好地前進所必經的過程。請溫柔地接納這些感受，並不是「得立刻解決什麼」，而是先停下腳步，慢慢整理。如此一來，你會更清楚哪些情緒該釋放、哪些理念該堅持。同時，你未來想要追求的方向與願望，也會漸漸清晰。這段時間，是為即將來臨的幸運期做準備的黃金期。

★幸運日：5月22日、24日

適合調整心境的日子。22日可以從生活環境或日常習慣中入手，讓內心平靜下來。24日則能感受到情緒上的穩定，並開始醞釀一種「下定決心」的覺悟。避免安排太多行程，與讓你安心的人或場所共度時光，將帶來重要的啟發。



獅子座——透過交流拓展視野

擴展視野是你本週的重要課題。閱讀、旅行或參加活動等，都能讓你接觸到不同觀點，激發新的靈感。特別是21日之後，社交運旺盛，與志同道合的夥伴交流，會讓你釐清未來的方向。你的魅力在這一週特別強烈，勇於分享自己的意見與夢想，會吸引到關鍵的貴人或資源。到了週末，你可能會更明確意識到「這就是我想要長期投入的事」。不妨踏出一步，實現這份內在的渴望。

★幸運日：5月20日、23日

勇於挑戰會帶來好運的日子。20日是果敢表達想法、行動的好時機，容易獲得好評。23日則可能遇到認同你想法的人，彼此共鳴之下將展開新篇章。分享你的夢想，會引來正面的變化。



處女座——轉入認真面對的模式

星象顯示，你將開始認真面對那些「值得長期持續投入」的事物。不論是工作、人際關係，甚至是財務規劃，都適合重新檢視並做出計劃。這段時間，你會發現一些看似平凡的日常，其實蘊藏著長久的價值。無須急躁，只要誠實地面對自己的內心，回想那些「始終在意」的想法，進而逐步付諸行動，就能建立穩固的信任與成果。週末起，你會更清楚自己未來想走的路。

★幸運日：5月21日、24日

這兩天在工作或角色上的表現將帶來小小的成就感。21日聚焦於「該做的事」，能讓你理清頭緒。24日與人互動中，會讓你意識到「這是我想要長期經營的關係或目標」。細水長流的態度，將收穫信賴。



天秤座——人際關係進入新階段

你的人際圈將迎來轉變。你可能會開始思考：「這段關係值得更進一步嗎？」、「我想與這個人建立更深的連結嗎？」這些情緒不是偶然，請勇敢面對它們。現在正是深化人際關係的好時機，透過真誠的對話，有機會發現彼此的真正心聲。丟掉模糊與客套，直接而溫柔地表達自己，會拉近彼此的距離。你現在所努力經營的關係，未來將成為重要的支持系統。

★幸運日：5月22日、25日

對話帶來改變的日子。22日不妨主動溝通，有望突破原本的界線。25日能看清一段關係的本質與未來方向。專注於傾聽與坦誠交流，有助於建立深厚的信任感。



天蠍座——相信自己的直覺與價值觀

本週容易因為周遭的氛圍而感到動搖，但請記得，現在更重要的是你自己想要什麼。特別是在人際與工作上，你可能會感受到「這件事值得我花時間深入研究」的意念。即使是一點點的努力，也可能為你帶來實質回報。若遇到迷惘，請問問自己：「現在的我，最在乎的是什麼？」誠實面對這個問題，你會找到屬於自己的答案。順應自己的節奏，反而會讓你走得更穩。

★幸運日：5月20日、24日

20日適合做出符合內心的選擇，讓你更加篤定。24日則容易浮現真正想要長期投入的目標。即使只是小小的一步，也會為你打開未來的路。



射手座——人際交流帶來全新可能

透過與人對話，你會發現新目標或理想方向。特別是21日以後，日常對話、工作交流中，會湧現靈感或共鳴。勇敢深入你感興趣的話題，即使只是小小的好奇，也可能成為你下一階段的轉捩點。你所熱衷的事物，將成為未來發展的起點。週末時，將有機會更清晰地意識到「這是我想長期做下去的事」。

★幸運日：5月21日、25日

21日適合嘗試新事物，直覺會帶你找到對的人與事。25日則有可能找到讓你投入的熱情來源。透過分享與行動，你會更確信「我想繼續走下去」。



摩羯座——順應內心，整理居所與情緒

你會開始重新思考生活空間與個人時間的重要性。若近期感到不安，建議從居家環境或生活習慣著手做些調整。簡單的改變，就能讓你重新找回平衡與穩定。同時，家人或住所等「歸屬感」的議題將浮現，並促使你建立更長遠的規劃。只要誠實面對內心的聲音，便能邁出關鍵的一步，踏上更穩固的生活基礎。

★幸運日：5月22日、24日

22日適合進行居家整理或空間調整，有助於平撫情緒。24日則適合與內心對話，找到你真正重視的生活方式。從小處開始，就能累積安穩的能量。



水瓶座——熱情與好奇心開啟未來

你會被自己「想了解更多」的熱情所驅動。本週可能因為某段對話、某篇文章或一個人的言談而被深深吸引。如果你發現內心有波動，請鼓起勇氣靠近那個讓你感動的人事物。在互動中，你不僅會理清思緒，還會發現更多值得深入的主題。週末時，你會開始意識到某些人或事，是你想要長期投入的方向。好奇心與熱情，就是你最強的武器。

★幸運日：5月19日、20日

19日透過SNS或聊天可能會有靈感閃現。20日則是在輕鬆的交流中遇見值得關注的話題或人物。別讓直覺白白閃過，勇於互動才會打開新可能。



雙魚座——找回屬於自己的生活節奏

你將重新定義「什麼才是讓自己感覺舒服的生活」。若最近感到疲憊，不妨停止模仿他人，將焦點放回「我真正需要的是什麼」。試著調整每日的節奏，讓內心有喘息空間。週末過後，你會更有動力展開新行動。你所擁有的技能與資源將引領你走向實質成果。不必一次做很多，找到一項讓你感到安心的事物，就足以支撐你走得更遠。

★幸運日：5月22日、25日

22日適合放慢腳步、照顧自己的心。25日則是將想法付諸實行的好時機。從調整環境或生活習慣著手，你會找回自己的節奏與力量。