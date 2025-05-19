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從去年6月一路卡關？5／19～25「宇宙收尾」雙子回到主場、天蠍問題終浮出檯面

▲▼ 星座,運勢,12星座,宇宙,命運。（圖／Pexels）

▲去年6月開啟的命運考題，這週終於要收卷了，轉機就藏在生活的小細節裡！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

天象有變，運勢換氣！隨著去年6月以來一連串劇烈轉變逐漸進入尾聲，12星座也迎來「收尾與重整」的節奏週期。不論你是剛鬆口氣，還是還在咬牙撐，這週請睜大眼注意那些看似偶然的事，例如一場對話、一段巧遇，甚至一封突如其來的訊息，都可能是宇宙要給你的新提示！快來看看日本網站《yoi》怎麼說！

牡羊座｜放輕裝備、才能接住機會
牡羊這週關鍵字是「放下」。身上的裝備太多，就跑不動啦！過去一年挑戰多、興趣廣，現在是該收收心、輕裝上路的時候。整理生活雜物、暫停強迫自己維持的習慣，都會讓你更有餘裕應對突發任務。畢竟，好運總是降臨在準備好的人身上。

金牛座｜樂觀歸樂觀，該精算還是得精算
金牛這週從「隨便衝」切換到「踏實盤」。過去可能憑感覺行事，但這週適合回歸本性，針對風險與成本進行精密評估。不論是財務或工作進展，記得不要再裝沒看到問題，有需要就該調整或撤退。穩健的你，才是最強版本！

雙子座｜歡迎回到主場！閃耀吧你
雙子座請準備登場！5/21太陽進駐你的星座，主角光環亮起！從低靡中復活，這週就是要「好好寵愛自己」。想去的地方、想吃的美食、想約的人，通通行動起來。世界這麼大，好玩的事還很多，不如主動擁抱那份快樂。

▲▼ 星座,運勢,12星座,宇宙,命運。（圖／Pexels）

巨蟹座｜心願先寫下來，宇宙聽得見
巨蟹本週像是人生換檔的暖身期。與其急著前進，不如暫停腳步回顧一下這一路的風景。找出那些讓你感動、感謝或遺憾的點，才能想清楚下一步該往哪裡去。不妨重整一下工作與生活目標，默默耕耘，準備許願囉！

▲▼ 星座,運勢,12星座,宇宙,命運。（圖／Pexels）

獅子座｜不要再硬扛，合作才是解方！
獅子終於有「喘口氣」的機會。過去總是你扛最多、說最少，這週會發現你不是孤軍奮戰。任務減壓、貴人現身，全靠你願不願意「放手讓別人幫」。這不是懶，是成熟的信任，把「我來」換成「我們來」，世界會輕鬆許多。

處女座｜累積就是為了這一刻
處女座這週迎來本業大考驗、也可能是「登台亮相」的時刻。不一定是大舞台，但你做的每一件小事，都可能成為轉機。請全力以赴，別藏私。即使沒人表揚，也有人默默看著你的細膩與專業，未來的果實正在悄悄結果。

天秤座｜別再等別人，這次你先出牌
天秤終於脫離「等等等」的行列！不再被動等待、也不再被人情綁架，這週的你，就是要活出自己。「我就是要這樣」的自信態度，反而讓人刮目相看。調和是你的強項，但這週請先為自己站穩立場，做自己，真的很可以。

天蠍座｜問題浮上檯面，其實是好事
天蠍這週可能遇上人際或情緒層面的「爆點」，但別慌，這是「真問題、真成長」的開始。那些你不想面對的事，現在終於冒出來了。不如乾脆面對它，筆記情緒、傾聽對話，解法也許不在今天，但願意處理，已經是超大的進步。

▲▼ 星座,運勢,12星座,宇宙,命運。（圖／Pexels）

射手座｜你的努力，是時候被看見了
射手本週是「交作業週」。那些你反覆試錯、來回打磨的成果，終於要公諸於世。不論是上台、發表、被評鑑，請正視它、也肯定自己。怕失敗？先給自己掌聲！因為光是走到這裡，你已經贏過很多人。

摩羯座｜前方轉彎，先整理再出發
摩羯本週請調整為「內在整備模式」。雖然沒大事發生，但你知道變化已經在路上。利用這段空檔清理內心、修理生活瑣事、備好存糧，等變化來時，你就不慌。冷凍庫塞好微波食品、雜事清空，未來的你會感謝現在這份先見之明。

水瓶座｜想做什麼，就去做吧！
水瓶座這週要記得「我值得開心」這件事。過去一年你常為了他人壓抑自己，現在終於可以追著喜歡的事跑了。不管是老興趣還是新嗜好，不用功利，不用解釋，只要你心跳加快，那就去吧。快樂，是你最好的能量來源。

雙魚座｜整理生活，也是在整理人生
雙魚這週有點想「好好過生活」的感覺。你正在為下一步的躍進建立穩固地基。不用急著衝，先把家裡、辦公桌、時間表收拾妥當。那份來自「我有在照顧自己」的安心感，就是你面對未來最強的靠山。

▲▼ 星座,運勢,12星座,宇宙,命運。（圖／Pexels）

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