第一次約會防備心最重的三個星座！猜猜看哪個星座上榜

▲有三個星座在第一次約會中總是保持防備心，想了解他們的真實想法，通常需要等到有更多接觸之後。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有些人在第一次約會時就能放開心胸，無論是否有火花，總是願意分享自己的故事；而有些星座則相對保守，保持警戒。像雙子座、天秤座、白羊座和射手座，通常會輕鬆地與對方互動，很少出現沉默的尷尬約會。但有些星座則會保持防備心，這往往與他們的性格和對待感情的態度有關。國外網站《Bustle》整理出十二星座中，最可能在第一次約會中保持防備的三個星座，快一起來看看是哪三個吧！

天蠍座

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如果有誰會在約會中不說話、但又一直盯著你，那個人一定是天蠍座。直覺強烈的天蠍會從在交友軟體上配對的那一刻起就開始試圖了解你，他們已經分析過你的個人簡介，仔細研究過你的照片100遍，當然也會希望在現實生活中感受你的氣場。

為了達到這個目的，天蠍需要對方來主導對話。作為由追求真理的冥王星主宰的星座，天蠍座明白第一次約會的話題通常是無關緊要的；他們不想聽你聊狗狗、工作或最愛的披薩口味。相反的，他們希望自己的沉默能促使你開放自己，讓你展現真實的自我。

天蠍座也非常重視隱私，而且比表面看起來更加情緒化。他們其實很害怕受傷，因此不願在短短的幾個小時內就把自己完全暴露給一個可能在約會結束後消失的人，與其在第一次約會中過早打開心扉，天蠍座寧願顯得有些尷尬或安靜。

摩羯座

要想從摩羯座身上套出話來可說是難上加難。這個由土星主宰的土象星座很實際，對自己的愛情生活以及人生各方面都非常認真，這也代表他們通常不會在第一次約會時就輕易把所有心思都攤開來給對方看。

摩羯座的人會帶著策略走進酒吧。如果他們感覺到彼此有火花，他們會故意保持些許保留，不希望看起來太過急躁。當然他們也擔心話題會聊到盡頭，因此可能會將一些最有趣的故事留到第二次約會。

摩羯座心思深沉，他們往往將這一面留給那些他們覺得未來還會有連絡的人。如果他們喜歡你，可能會在約會後某天隨便發一條消息，這比第一次約會時的任何話都要開放和真誠，這就是他們保持愛情興趣的一種方式，特別是當他們覺得你比較安靜時。

水瓶座

水瓶座在第一次約會時總是顯得防備且疏離。和水瓶座約會，你很可能會懷疑他們是否真的想參加這場約會。作為由遠方的天王星主宰的風象星座，水瓶座總是給人一種古怪、疏離的氛圍——即使他們其實對你有好感。

當其他星座會開心地在第一次約會中講出自己的故事時，水瓶座則喜歡開玩笑並保持輕鬆。他們會選擇聊音樂或最喜歡的顏色，因為這些話題輕鬆且不具承諾感。如果你問他們關於家庭或五年人生規劃的問題，那得做好他們會默不作聲的心理準備。

作為一個充滿個性和偏愛自由的星座，水瓶座認為第一次約會本來就很尷尬。他們會答應去吃晚餐或看電影，但又會在整個過程中感到不自在，覺得一切都太傳統和老套，這也讓他們顯得有時會在狀況外。水瓶座在和熟人相處時更容易打開心扉，因此，你可能要等到第10次約會，才能看到他們的真實面貌。