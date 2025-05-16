　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一次約會防備心最重的三個星座！猜猜看哪個星座上榜

▲▼星座,12星座,防備心,約會,天蠍,摩羯,水瓶。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有三個星座在第一次約會中總是保持防備心，想了解他們的真實想法，通常需要等到有更多接觸之後。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有些人在第一次約會時就能放開心胸，無論是否有火花，總是願意分享自己的故事；而有些星座則相對保守，保持警戒。像雙子座、天秤座、白羊座和射手座，通常會輕鬆地與對方互動，很少出現沉默的尷尬約會。但有些星座則會保持防備心，這往往與他們的性格和對待感情的態度有關。國外網站《Bustle》整理出十二星座中，最可能在第一次約會中保持防備的三個星座，快一起來看看是哪三個吧！

天蠍座

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果有誰會在約會中不說話、但又一直盯著你，那個人一定是天蠍座。直覺強烈的天蠍會從在交友軟體上配對的那一刻起就開始試圖了解你，他們已經分析過你的個人簡介，仔細研究過你的照片100遍，當然也會希望在現實生活中感受你的氣場。

為了達到這個目的，天蠍需要對方來主導對話。作為由追求真理的冥王星主宰的星座，天蠍座明白第一次約會的話題通常是無關緊要的；他們不想聽你聊狗狗、工作或最愛的披薩口味。相反的，他們希望自己的沉默能促使你開放自己，讓你展現真實的自我。

天蠍座也非常重視隱私，而且比表面看起來更加情緒化。他們其實很害怕受傷，因此不願在短短的幾個小時內就把自己完全暴露給一個可能在約會結束後消失的人，與其在第一次約會中過早打開心扉，天蠍座寧願顯得有些尷尬或安靜。

摩羯座

要想從摩羯座身上套出話來可說是難上加難。這個由土星主宰的土象星座很實際，對自己的愛情生活以及人生各方面都非常認真，這也代表他們通常不會在第一次約會時就輕易把所有心思都攤開來給對方看。

摩羯座的人會帶著策略走進酒吧。如果他們感覺到彼此有火花，他們會故意保持些許保留，不希望看起來太過急躁。當然他們也擔心話題會聊到盡頭，因此可能會將一些最有趣的故事留到第二次約會。

摩羯座心思深沉，他們往往將這一面留給那些他們覺得未來還會有連絡的人。如果他們喜歡你，可能會在約會後某天隨便發一條消息，這比第一次約會時的任何話都要開放和真誠，這就是他們保持愛情興趣的一種方式，特別是當他們覺得你比較安靜時。

水瓶座

水瓶座在第一次約會時總是顯得防備且疏離。和水瓶座約會，你很可能會懷疑他們是否真的想參加這場約會。作為由遠方的天王星主宰的風象星座，水瓶座總是給人一種古怪、疏離的氛圍——即使他們其實對你有好感。

當其他星座會開心地在第一次約會中講出自己的故事時，水瓶座則喜歡開玩笑並保持輕鬆。他們會選擇聊音樂或最喜歡的顏色，因為這些話題輕鬆且不具承諾感。如果你問他們關於家庭或五年人生規劃的問題，那得做好他們會默不作聲的心理準備。

作為一個充滿個性和偏愛自由的星座，水瓶座認為第一次約會本來就很尷尬。他們會答應去吃晚餐或看電影，但又會在整個過程中感到不自在，覺得一切都太傳統和老套，這也讓他們顯得有時會在狀況外。水瓶座在和熟人相處時更容易打開心扉，因此，你可能要等到第10次約會，才能看到他們的真實面貌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市警酒駕！　遭自己人當場揪出
快訊／「反廢死」公投！　表決54：48通過
國光自撞釀31傷！初判原因曝　開15分鐘就出事
手機電池超快沒電？「3功能」是耗電大戶
北市府2月就遞世壯運邀請函　賴清德失同台黃仁勳良機
全聯飲料整箱16元　「每瓶不到1元」限時搶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

網購堆紙箱、陽台花園「牠」最愛　6大住家特徵容易引來小強上門

業力迴力鏢！10男星閃兵「他點破致命傷」：以為有錢高人一等

捷運坐錯站！她曝「1服務超實用」不會扣錢　千人驚：第一次知道

第一次約會防備心最重的三個星座！猜猜看哪個星座上榜

2025年「太陰星化忌」超凶！命理師示警：這類產業將被淘汰

台鐵南迴線電車線斷落「9列車延誤」　誤點逾45分全額退費

華信引擎蓋板起飛後「隨風飛」！前機師曝恐怖後果

中正大學研究發現女性運動後吃巧克力「心血管壓力大幅降低」

公路局初判「國光客運駕駛未注意路況」自撞　開車15分鐘就出事

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

網購堆紙箱、陽台花園「牠」最愛　6大住家特徵容易引來小強上門

業力迴力鏢！10男星閃兵「他點破致命傷」：以為有錢高人一等

捷運坐錯站！她曝「1服務超實用」不會扣錢　千人驚：第一次知道

第一次約會防備心最重的三個星座！猜猜看哪個星座上榜

2025年「太陰星化忌」超凶！命理師示警：這類產業將被淘汰

台鐵南迴線電車線斷落「9列車延誤」　誤點逾45分全額退費

華信引擎蓋板起飛後「隨風飛」！前機師曝恐怖後果

中正大學研究發現女性運動後吃巧克力「心血管壓力大幅降低」

公路局初判「國光客運駕駛未注意路況」自撞　開車15分鐘就出事

輝達落腳北士科？北市局處竟不知情　簡舒培批：恐把市民當盤子

全球首賣！新款「PP塑崩打卡褲」　5／17東森購物34台登場

翁倩玉睽違47年再拍台片！　同框陳意涵、鍾欣凌、安心亞「重磅卡司曝光」

等黃仁勳開金口　專家：核電翻身全看產業領袖一句話

「反廢死」公投通過823將投票！　吳宗憲：用更大的民主來解決

物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

Ozone子翔首支個人單曲「竟被他說難聽」　錄音艱辛過程曝光

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

蕭美琴因黃仁勳才出席世壯運？　陳宥丞：總統府、北市各有盤算

被問小糯米母親節找楊冪？劉丹臉色突變「不要問這些」瞬間冷場

爸媽對練排球突搶汪的球　牠邁短腿急追瘋狂來回跑

生活熱門新聞

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

球星教練傳暴行！　小球員被打巴掌哭求退隊

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

館長廣告「致敬大罷免」　網：沒要你超越

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

韓女團一戰封神！　5秒「前傾影片」能看3小時

9月實施「高中以下收手機」　老師吐槽：到底是天真還是無知

「日本浴場拍照」被砲轟　台女道歉

國防部「若查這群人」　郭正亮爆好幾千人：監獄不夠關

更多熱門

相關新聞

小孟老師／5月16日星座運勢

小孟老師／5月16日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，5月16日如下：

天蠍滿月擾動情緒　4星座易爆買

天蠍滿月擾動情緒　4星座易爆買

「世紀好男人」星座Top 3

「世紀好男人」星座Top 3

12星座「開心攻略」　牡羊喜歡刺激

12星座「開心攻略」　牡羊喜歡刺激

12星座一周運勢5／12-5／18

12星座一周運勢5／12-5／18

關鍵字：

星座12星座防備心約會天蠍摩羯水瓶

讀者迴響

熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面