哈瑪斯領導人驚傳喪命　以哈停火陷僵局

▲ 以色列轟炸加薩汗尤尼斯。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯之間的加薩戰爭持續升溫，正值雙方於卡達展開新一輪停火談判之際，哈瑪斯核心領導人穆罕默德・辛瓦爾（Mohammed Sinwar）疑似於以軍空襲中喪生。中東多家媒體18日報導，他與十名隨從的遺體在加薩南部汗尤尼斯地區的地下坑道中被發現。若消息屬實，恐將對加薩戰局與停火進程產生重大影響。

根據報導，穆罕默德・辛瓦爾為哈瑪斯前領袖葉海亞・辛瓦爾（Yahya Sinwar）之弟。2023年10月，葉海亞主導對以色列發動跨境襲擊，造成約1200人喪生、逾200人遭綁架，引爆此次戰爭。葉海亞於同月遭以軍擊斃，之後穆罕默德接替兄長，成為哈瑪斯在加薩的軍事指揮官，持續主導作戰行動。

以色列軍方13日證實空襲汗尤尼斯的行動中，目標正是穆罕默德。隨後，包括沙烏地阿拉伯與巴勒斯坦媒體在內的多家中東媒體報導稱，穆罕默德的遺體已在遭襲隧道中尋獲。以色列媒體指出，若確認其死亡，將「徹底改變加薩戰場態勢」。

在此背景下，哈瑪斯與以色列17日起於卡達展開新一輪停火談判。據巴勒斯坦消息人士透露，哈瑪斯已初步同意以色列提出的為期兩個月的停火方案，條件是釋放遭哈瑪斯扣押的人質。哈瑪斯並向擔任斡旋角色的美國提出保證要求，盼能推動在停火期間內展開永久停戰的進一步協議。

然而，以色列總理納坦雅胡態度強硬，已批准全面佔領加薩走廊的軍事計畫，並強調哈瑪斯唯有「無條件投降」或「撤離加薩」兩種選項。以色列政府警告，若談判無果，將立即啟動全面軍事行動，收復整個加薩地區。

目前，雙方尚未對穆罕默德・辛瓦爾的死訊發表正式聲明，停火談判成果亦未明朗，戰火是否趨緩仍充滿變數。