撞傷行人罰鍰擬調高　路權團體抗議憂對立擴大

▲10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，其中，未停讓行人致輕傷及重傷分別調高罰鍰為1萬8000元及3萬6000元，引發職業駕駛不滿。台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會今前往交通部繞行抗議。行人零死亡推動聯盟也舉辦記者會表示，交通部未與各方團體進行充分對話，而是放任「鐘擺式」施政的對立擴大。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會、新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會等10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。（圖／記者周湘芸攝）

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟表示，「人本主義」的「人」應該包含駕駛人及行人，交通部理解錯誤，只把重點放在行人。現在行人違規僅開罰500元，駕駛卻提高到1萬8000元，有違比例原則，造成嚴重對立，呼籲應將行人違規罰鍰也提高至1萬8000元，並讓員警在學校及醫院等機關周邊加強取締。

他指出，行人路權團體提出的「零死亡」只是理想，他2023年提出人車分流觀念，交通部至今無法落實。此外，台灣人嚴重缺乏交通安全意識，2023年因為一句「行人地獄」造成後續一連串的「行車地獄」，包括記點制度、各縣市科技執法及區間測速等。他認為，交通部若只用裁罰一定會產生對立，道德規範應該要以心為本。

劉鴻樟也說，從最近幾起事故可以看到，很多都是行人慢慢走所致，交通部的政策讓行人有很大的保護傘，甚至變成帝王。以前行人都是「有車就停止，沒車就快走」，現在行人跟帝王一樣。

▲10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。（圖／記者周湘芸攝）

行人零死亡推動聯盟今也舉辦記者會指出，交通部從前年嚴格規範車輛違規，去年被抗議後又大舉放寬，如今再度加嚴處罰，短時間內反覆來回改動，搖擺不定，宛如「鐘擺式」施政，導致各類用路人陷入彼此對立的局面，卻忽略真正應負起改善責任的是交通主管機關。

行人零死亡推動聯盟表示，去年交通部大幅限縮人民檢舉交通違規的項目，並刪除多項違規記點處罰，但在道路設計尚未完善的現況下，更應積極推動道路工程與駕駛教育的改革，才能在維護產業正常運作與職業駕駛生計的同時，確保行人等弱勢用路人的安全。然而，檢舉記點取消近一年，違規情形日益普遍，社會對違規的容忍度也隨之升高。

行人零死亡推動聯盟呼籲，交通部不應藉由懲罰式的鐘擺政策掩飾長期忽視的交通工程與教育問題。另外，當前警政機關傾向於針對特定時段、車種或違規類型進行「大執法」，導致違規比率參考價值逐漸失真，應回到釐清事故主因、針對成因制訂策略的正軌上。