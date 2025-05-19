　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撞傷行人罰鍰擬調高　路權團體抗議憂對立擴大

▲▼10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。（圖／記者周湘芸攝）

▲10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，其中，未停讓行人致輕傷及重傷分別調高罰鍰為1萬8000元及3萬6000元，引發職業駕駛不滿。台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會今前往交通部繞行抗議。行人零死亡推動聯盟也舉辦記者會表示，交通部未與各方團體進行充分對話，而是放任「鐘擺式」施政的對立擴大。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會、新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會等10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。（圖／記者周湘芸攝）

▲10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。（圖／記者周湘芸攝）

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟表示，「人本主義」的「人」應該包含駕駛人及行人，交通部理解錯誤，只把重點放在行人。現在行人違規僅開罰500元，駕駛卻提高到1萬8000元，有違比例原則，造成嚴重對立，呼籲應將行人違規罰鍰也提高至1萬8000元，並讓員警在學校及醫院等機關周邊加強取締。

他指出，行人路權團體提出的「零死亡」只是理想，他2023年提出人車分流觀念，交通部至今無法落實。此外，台灣人嚴重缺乏交通安全意識，2023年因為一句「行人地獄」造成後續一連串的「行車地獄」，包括記點制度、各縣市科技執法及區間測速等。他認為，交通部若只用裁罰一定會產生對立，道德規範應該要以心為本。 

劉鴻樟也說，從最近幾起事故可以看到，很多都是行人慢慢走所致，交通部的政策讓行人有很大的保護傘，甚至變成帝王。以前行人都是「有車就停止，沒車就快走」，現在行人跟帝王一樣。

▲▼10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。（圖／記者周湘芸攝）

▲10多名駕駛及車輛今前往交通部包圍抗議。（圖／記者周湘芸攝）

行人零死亡推動聯盟今也舉辦記者會指出，交通部從前年嚴格規範車輛違規，去年被抗議後又大舉放寬，如今再度加嚴處罰，短時間內反覆來回改動，搖擺不定，宛如「鐘擺式」施政，導致各類用路人陷入彼此對立的局面，卻忽略真正應負起改善責任的是交通主管機關。

行人零死亡推動聯盟表示，去年交通部大幅限縮人民檢舉交通違規的項目，並刪除多項違規記點處罰，但在道路設計尚未完善的現況下，更應積極推動道路工程與駕駛教育的改革，才能在維護產業正常運作與職業駕駛生計的同時，確保行人等弱勢用路人的安全。然而，檢舉記點取消近一年，違規情形日益普遍，社會對違規的容忍度也隨之升高。

行人零死亡推動聯盟呼籲，交通部不應藉由懲罰式的鐘擺政策掩飾長期忽視的交通工程與教育問題。另外，當前警政機關傾向於針對特定時段、車種或違規類型進行「大執法」，導致違規比率參考價值逐漸失真，應回到釐清事故主因、針對成因制訂策略的正軌上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
調查官超商裝密錄器偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職
快訊／徐少東聯繫兒子「我在日本」　撤銷緊急協尋
快訊／屏東議員郭再添將入監！暗營兩岸地下匯兌　判刑4年定讞
阿喜錄一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了
賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？
大地主捐9棟房產給行天宮　養女怒告結果出爐
昆凌爺爺再添銀！91歲阿公狂奔摘金　主播嚇到：太可怕了
快訊／花蓮喑啞男「勒斃29歲女師」！　法院裁定羈押禁見
黃仁勳演講背板「C位」驚見台北市政府　蔣萬安現場台下聆聽
快訊／明打入全額交割　上市大廠慘吞跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」：一頓飯就夠了

曬黑、曬斑退散！夏季「必吃9大營養素」快速白回來

有零食櫃就是加分？8大工作環境期待排行　揭上班族辦公小確幸

當過兵才懂！　過來人曝「2句話」超經典

高鐵限時7天大學生5折優惠　5／20開放訂票

快訊／6縣市高溫警示　高溫上看36度

他轟水電師傅大尾　「1句話術」拉高報價！全場炸鍋：真的做不完

今午後3地防局部大雨　周末鋒面通過水氣增加

世壯運迎賓餐寒酸「像颱風難民營」　選手怒：還要坐地板吃

撞傷行人罰鍰擬調高　路權團體抗議憂對立擴大

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【泰格與雪兒】金牛座男友

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」：一頓飯就夠了

曬黑、曬斑退散！夏季「必吃9大營養素」快速白回來

有零食櫃就是加分？8大工作環境期待排行　揭上班族辦公小確幸

當過兵才懂！　過來人曝「2句話」超經典

高鐵限時7天大學生5折優惠　5／20開放訂票

快訊／6縣市高溫警示　高溫上看36度

他轟水電師傅大尾　「1句話術」拉高報價！全場炸鍋：真的做不完

今午後3地防局部大雨　周末鋒面通過水氣增加

世壯運迎賓餐寒酸「像颱風難民營」　選手怒：還要坐地板吃

撞傷行人罰鍰擬調高　路權團體抗議憂對立擴大

包開箱／ 高圓圓、徐玄振曬Ferragamo新水餃包！標誌扣飾搭高級感廓形

日人氣星占師揭曉「本週幸運星座TOP 3」！摩羯快收下祝福、獅子要敢於挑戰

李㼈20歲入伍當2年陸軍儀隊！操槍遭撞出意外「爆血送醫」留5cm疤

江西湖南農田成「垃圾山」　防衞星拍到「地表蓋上一層土」

《少年 Jump+》作品動畫化啟動　大咖製作公司將挑一短篇漫畫

永野芽郁瘋傳中止活動！辭演《豐臣兄弟！》　事務所發聲明

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」：一頓飯就夠了

直擊／Lady Gaga唱到一半突然走下台！　天后感動落淚：謝謝你們跟我一起唱

隱身澀谷巷弄滿足深夜拉麵癮！惠比壽必吃柚子拉麵果香迷人

調查官超商裝密錄器偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

生活熱門新聞

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

午後變天！　「雨最大」地區曝

今晨連3震　最大規模4.3「6縣市有感」

今雨更多！　「下最大」時間曝

威力彩衝6.1億！「四大生肖」財神爺最愛

威力彩23槓今晚飆6.1億　4生肖有橫財

新莊男咆哮服務員：Look in my eyes！

超車朝天宮！「最強宮廟曝光」3個月狂吸708萬人

台鐵和仁至崇德電車線遭大雨沖斷　雙向不通、新自強號卡途中

日本超商店員「不能幫微波1食物」！原因長知識了

跑步只排第5！醫推「降血壓」最強5運動

人真的很好！花蓮女師「想幫弱勢」才到秀林

更多熱門

相關新聞

女行人2度遭輾撞亡！恐怖畫面曝

女行人2度遭輾撞亡！恐怖畫面曝

基隆市安樂區八德路、麥金路口16日上午8點發生死亡車禍，50歲的黃姓騎士騎車行經該路段時，與張鄭姓女行人發生碰撞，導致2人雙雙倒地，沒想到張鄭姓女子又遭到後方車輛輾過，導致傷重傷亡。隨著案件進一步調查，行車紀錄器畫面也隨之曝光。

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

開慣油車！他開油電車「等人打N檔」被糾正

開慣油車！他開油電車「等人打N檔」被糾正

內閣就職周年「陳世凱好感度居冠」　交通部：全體同仁努力成果

內閣就職周年「陳世凱好感度居冠」　交通部：全體同仁努力成果

機場巴士自撞！他曝「駕駛轉頭講話」釀禍　曝更扯一幕

機場巴士自撞！他曝「駕駛轉頭講話」釀禍　曝更扯一幕

關鍵字：

路權團體行人駕駛交通部

讀者迴響

熱門新聞

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

午後變天！　「雨最大」地區曝

周董免役卻能打球遭疑　醫揭關鍵

泰勒絲怒與閨蜜布蕾克萊芙莉絕交

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【泰格與雪兒】金牛座男友

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面