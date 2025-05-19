三峽重大車禍　交通部520周年記者會緊急喊卡

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

記者周湘芸／台北報導

明天為520總統就職一周年，交通部長陳世凱原訂明天赴台東綠島參加綠島機場動土典禮，並於當地舉辦520周年記者會，不料，今天下午新北市三峽區北大國小旁發生重大車禍。交通部長陳世凱全面取消公開行程，明天周年記者會也臨時喊卡。

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）今天下午4時04分發生重大車禍，一名78歲余姓男子駕駛自小客行經該路段時，因不明原因失控暴衝造成多人輕重傷，其中4人傷勢嚴重。

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陳世凱原訂今天抵達台東，明天赴台綠島參加機場動土典禮，並於當地舉辦520周年記者會，今天傍晚緊急返回台北，同時取消所有公開行程。交通部表示，主因發生重大事故，交通部成立緊急應變中心，部長返回台北坐鎮，協助了解案情。據了解，陳世凱晚間8點將陪同賴清德總統前往土城長庚醫院探視傷者。

交通部常務次長林國顯表示，交通安全是每個人、整個社會都重視的議題，部長也對下午事件表達痛心。由於事故原因還不清楚，已指示公路局成立應變中心，若後續確定事故原因與高齡駕駛制度有關，該檢討會檢討。

三峽北大國小前今天下午發生汽車暴衝事故，交通部傍晚5點30分別在公路局及台北區監理所成立應變中心。交通部表示，經查肇事余姓駕駛人年齡為78歲，今年2月20日於進行高齡換照，駕照狀態正常，無違規未結案件，已致電新北市政府，將積極協助釐清事故原因。