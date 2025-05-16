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內閣就職周年「陳世凱好感度居冠」　交通部：全體同仁努力成果

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

總統賴清德就職將在520就職滿一周年，《網路溫度計DailyView》盤點內閣近一年聲量及好感度排行榜，其中臨危受命就任尚未滿1年的交通部長陳世凱拿下網路好感度第一，學者分析主要是交通建設和觀光容易讓民眾「看得到」。交通部則表示，這是全體同仁努力成果，代表民眾對交通政策和安全有感。

《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點內閣近一年聲量和好感度排行榜並於今天公布，其中臨危受命於今年9月上任的交通部長陳世凱在網路好感度上拿下第一名，網路聲量則是第9名。

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中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛則分析，交通部政策常與觀光、建設有關，容易讓民眾「看得見、感受得到」，加上陳世凱臨危受命，接任之初外界沒有特別高期待，以及他本身形象圓融，與其他閣員相比，較少爭議，有助拉高好感度。

對此，交通部表示，感謝社會大眾對交通部施政的肯定，這是全體同仁共同努力的成果，也代表民眾對交通建設與交通安全等政策方向有所感受。

交通部強調，未來持續推動「人本交通」，打造更安全、便捷、永續的交通環境，強化與地方政府合作溝通，提升整體公共運輸與交通治理品質。

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