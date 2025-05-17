貨車駕駛無償接送「累了請上車」！好心載香燈腳反遭提告：很痛苦

▲貨車駕駛無償提供「累了請上車」服務，結果反遭提告。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

今年的白沙屯媽祖進香活動吸引數十萬人參加，許多民眾自發提供座車、飲料及食物，讓香燈腳們能夠休息、補充體力。不過，一名貨車駕駛在進香期間，提供「累了請上車」服務，沒想到有名香燈腳乘車時遺失行李，竟對他提告，讓他感到相當無奈，只能上網發文自清。

這名貨車駕駛在白沙屯媽祖的進香活動中，提供無償服務，讓體力不支的香燈腳能坐上貨車，由他免費開車載送。

怎料有位香燈腳在搭車的過程中，不慎遺失行李，竟轉頭向這名駕駛討要。不過駕駛當時只顧著開車，根本無法顧及香燈腳的狀況，最終卻反遭提告，讓他感到十分委屈。

駕駛在臉書上PO文喊冤，他的車輛提供「累了請上車」服務，而非提供行李車的服務，遺失行李以後，怎麼會來找他討要，並且還對他提告侵占，「我紅中香客車實在是很痛苦，我服務了這麼多年，你這樣搞我、還對我提告侵占，唉！」

駕駛的發文曝光以後，有大量信眾留言力挺，「真討厭，帳戶裡多了錢怎麼不算紅中的」、「這樣太沒禮貌了吧」、「太過份的香燈腳，搭免費車，自己物品不見了，怎會要駕駛負責，離譜」、「這年頭什麼人都有，真害。媽祖保佑你沒事的」、「太可惡了，讓大家搭免費的車，竟然反咬一口。」