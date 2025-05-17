　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貨車駕駛無償接送「累了請上車」！好心載香燈腳反遭提告：很痛苦

▲▼貨車駕駛無償提供「累了請上車」服務，結果反遭提告。（圖／翻攝臉書）

▲貨車駕駛無償提供「累了請上車」服務，結果反遭提告。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

今年的白沙屯媽祖進香活動吸引數十萬人參加，許多民眾自發提供座車、飲料及食物，讓香燈腳們能夠休息、補充體力。不過，一名貨車駕駛在進香期間，提供「累了請上車」服務，沒想到有名香燈腳乘車時遺失行李，竟對他提告，讓他感到相當無奈，只能上網發文自清。

這名貨車駕駛在白沙屯媽祖的進香活動中，提供無償服務，讓體力不支的香燈腳能坐上貨車，由他免費開車載送。

怎料有位香燈腳在搭車的過程中，不慎遺失行李，竟轉頭向這名駕駛討要。不過駕駛當時只顧著開車，根本無法顧及香燈腳的狀況，最終卻反遭提告，讓他感到十分委屈。

駕駛在臉書上PO文喊冤，他的車輛提供「累了請上車」服務，而非提供行李車的服務，遺失行李以後，怎麼會來找他討要，並且還對他提告侵占，「我紅中香客車實在是很痛苦，我服務了這麼多年，你這樣搞我、還對我提告侵占，唉！」

駕駛的發文曝光以後，有大量信眾留言力挺，「真討厭，帳戶裡多了錢怎麼不算紅中的」、「這樣太沒禮貌了吧」、「太過份的香燈腳，搭免費車，自己物品不見了，怎會要駕駛負責，離譜」、「這年頭什麼人都有，真害。媽祖保佑你沒事的」、「太可惡了，讓大家搭免費的車，竟然反咬一口。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴壓軸上台
美國對等關稅談判「避免超過10%以上」　賴清德：這一定要有信
雷軍「摔西瓜」秀小米汽車防彈塗層　網怒罵：嚴重誤導
不滿施政就是不愛台灣？　賴清德受訪回應
黃仁勳：輝達不再推中國Hopper晶片　原因曝光
貨車駕駛無償接送「累了請上車」！好心載香燈腳反遭提告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗X3刑警涉風紀案　 涉包庇槍擊頂包案1收押2交保

工程師包養網認識人妻！她誘惑「去愛愛」甜蜜上摩鐵　激凸照露餡

漁船螺旋槳「絞過3潛水員」！後壁湖2男重傷送醫　海巡介入調查

貨車駕駛無償接送「累了請上車」！好心載香燈腳反遭提告：很痛苦

澎湖輪靠岸馬公「乘客少1人」男疑墜海失蹤　全面搜救中

接電話沒注意！新竹女闖平交道遭區間車撞上送醫　現場畫面曝

9藝人閃兵下場一次看　他態度不佳重金交保…痛失6位數月收

獨／林叨囝仔7寶媽輸了！網友罵她臭38　法院「修養問題」判無罪

快訊／台88「半小時2起連環撞」！　共9輛車受損釀回堵

快訊／中國籍父子偷渡到桃園待1夜！　父不認罪羈押2月、兒責付

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

曾國城捲風波後首露面　認有陰影「不講別人的事情」

苗栗X3刑警涉風紀案　 涉包庇槍擊頂包案1收押2交保

工程師包養網認識人妻！她誘惑「去愛愛」甜蜜上摩鐵　激凸照露餡

漁船螺旋槳「絞過3潛水員」！後壁湖2男重傷送醫　海巡介入調查

貨車駕駛無償接送「累了請上車」！好心載香燈腳反遭提告：很痛苦

澎湖輪靠岸馬公「乘客少1人」男疑墜海失蹤　全面搜救中

接電話沒注意！新竹女闖平交道遭區間車撞上送醫　現場畫面曝

9藝人閃兵下場一次看　他態度不佳重金交保…痛失6位數月收

獨／林叨囝仔7寶媽輸了！網友罵她臭38　法院「修養問題」判無罪

快訊／台88「半小時2起連環撞」！　共9輛車受損釀回堵

快訊／中國籍父子偷渡到桃園待1夜！　父不認罪羈押2月、兒責付

籲對岸正視台灣人民生活方式　賴清德：捍衛中華民國必先守護台灣

世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴上台　中英文簡單致詞歡迎各國好手

直球對決談關稅、兩岸、罷免　賴清德淺白語言拉近與年輕人距離

苗栗X3刑警涉風紀案　 涉包庇槍擊頂包案1收押2交保

工程師包養網認識人妻！她誘惑「去愛愛」甜蜜上摩鐵　激凸照露餡

美國對等關稅談判「避免超過10%以上」　賴清德：這一定要有信心

魔力藍力投115球8局無失分　富邦2比0連勝味全

漁船螺旋槳「絞過3潛水員」！後壁湖2男重傷送醫　海巡介入調查

領航猿領先15分砸鍋遭逆轉　盧峻翔賽後爆料團隊氣氛僵

3年前來台裝失憶！泰星「高雄開唱」公告全用簡體字　台粉怒轟：完全不尊重

汪小菲.Mandy明天婚禮！ 張蘭送祝福「不捨兒媳被潑髒水」

社會熱門新聞

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

即／失足落海！　台東富岡國小校長張能發搶救不治

貨車左轉撞機車　夫妻泡腳1死1傷

炎夏獨留嬰兒在車上！粗心5寶媽現身全傻眼

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

車手炫耀當車手好賺　運將報警逮車手

台中高鐵橋下死亡車禍！27歲女遭貨車撞死

9藝人閃兵犯後結果一次看　他態度不佳重金交保

即／台東富岡國小校長落海！　無呼吸心跳搶救中

柯文哲血尿聲請具保停押！遭北院駁回理由曝

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆　40人落水

更多熱門

相關新聞

23歲女騎士車禍一度意識不清　貨車掉水溝

23歲女騎士車禍一度意識不清　貨車掉水溝

台中市大雅區一處鄉間小路，今日中午發生一起車禍，23歲張女騎乘機車，與一輛小貨車發生對撞，小貨車駕駛王男連人帶車摔下排水溝，張女傷勢較嚴重，一度意識不清，主要傷勢在腹部，緊急送往清泉醫院救治，又轉院至榮總治療，初步無生命危險、待觀察。

台中高鐵橋下死亡車禍！27歲女遭貨車撞死

台中高鐵橋下死亡車禍！27歲女遭貨車撞死

開慣油車！他開油電車「等人打N檔」被糾正

開慣油車！他開油電車「等人打N檔」被糾正

機場巴士自撞！他曝「駕駛轉頭講話」釀禍　曝更扯一幕

機場巴士自撞！他曝「駕駛轉頭講話」釀禍　曝更扯一幕

南消四大辦理常訓147人應戰新式七項測驗

南消四大辦理常訓147人應戰新式七項測驗

關鍵字：

貨車駕駛白沙屯媽祖白沙屯

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

台鐵香山=新竹「行人入侵被區間車撞上」　8列車延誤

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

國中會考再傳作弊！數學科3考生偷瞄隔壁答案遭逮

快訊／16縣市大雨特報　下到晚上

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

韓76萬網紅Aori注射健康針出事　「手術台上大失血」黑紫瘀青驚悚全身照曝光

女主角演技太差！短劇男神氣炸：我哭著她喊卡點眼藥水

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面