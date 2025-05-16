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開慣油車！他開油電車「等人打N檔」被糾正　內行點頭：不建議

▲▼開車,車主,老司機。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「油電車不能打N檔？」有網友表示，平時他都開油車，日前開家裡的油電車載家人時，因為習慣在等人時打N檔搭配手煞車吹冷氣，結果被家人糾正「一定要打P檔」，因為這樣電池才會充電。雖然他默默照做，但心中滿是疑惑：「N檔不是也會引擎發動來充電嗎？」貼文一出引發討論。

原PO在Dcard發文提到，自己平常開的是傳統汽油車，最近開家裡的油電車載家人，因為等人時習慣打空檔搭配手煞車吹冷氣，結果被家人糾正說不能這樣，「一定要打P檔，不然電池會blablabla…不能充電？」他也提到家父已經換第二台油電車，對油電車應該很熟，所以就照做，但還是想問「在N檔不是也會引擎發動來充電嗎？」

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這篇文章引起廣大討論，不少人也認證，油電車的設計確實在N檔無法啟動引擎充電，只有P檔才會啟動電池充電機制，「油電車的電腦設定就是打P檔才會充電這樣，不要問我為什麼，我也不知道」、「打N檔時馬達無法啟動做動能回收，簡單講就是大電池不會充電。」

還有同款車主現身，表示自己八年來從沒打過N檔，認為N檔沒什麼使用場景，「平面臨時停車：打P檔、斜坡臨時停車：P檔+手煞車、長時間停車：P檔+手煞車」。也有汽修背景網友提醒，「油電車因為不符合它的回充機制，不建議你用N檔，車子不會充電，長久下來對電池是受傷的。」

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