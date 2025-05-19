被批藍白的世壯運！羅友志嘆「外國人不知作何感想」：民主真棒

▲世壯運開幕典禮於17日舉行。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會各項賽事正在舉行當中，相關話題熱議不斷。資深媒體人羅友志稍早發文表示，「世界壯年運動會，不就是這20年來藍綠惡鬥的經典之作？」不知道外國人看到世壯運被冠上「藍白的世壯運」時，心中會作何感想？他只想揶揄，「民主真棒」。

羅友志在臉書粉專「羅友志 友話直說」上發文，並引用「你的世壯運辦得好爛」的評價，他認為，「世界壯年運動會，不就是這20年來藍綠惡鬥的經典之作？」大家在看奧運時，會不會將賽事稱作「社會黨的奧運」、「共和黨的奧運」、「自民黨的奧運」？他覺得應該是不會的。

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羅友志表示，當外國人住在飯店內，看著台灣正在報導他們參加的運動賽事，結果強調的重點是「藍白的世壯運」，不知道會有什麼想法？是「你們家好亂」、「我到底參加了什麼」、「好有趣的台灣政治」，還是「真有活力的台灣人呀」？羅友志說，他現在就是一般的老百姓，這一切看在他眼中，都讓他只想揶揄「民主真棒」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果是參賽人員跟志工自己出來抱怨，那代表出的包真的不少吧」、「拿國際級賽事跟國內中學運動比賽比，這個護航也太難看」、「真的很不喜歡運動扯上政治，運動同場競技比口水戰好看與有意義多了」。曾參選台北市長的吳蕚洋也留言，「啥都要扯政治，就沒意思了」。