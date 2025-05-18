黃仁勳遇到對手！問104歲林友茂「長壽秘訣」被回4字...爆笑畫面曝

▲高齡104歲的林友茂擔任此次世壯運開幕典禮的聖火代表。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會（世壯運）17日晚間在台北大巨蛋盛大開幕，來自全球超過110個國家與地區的壯年選手齊聚一堂，現場星光熠熠。有趣的是，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在後台幫104歲羽球爺爺林友茂簽名時，問到長壽的秘訣，不料對方竟秒達「多看美女！」幽默反應讓全場笑翻，畫面隨後也在網路上引發瘋傳。

本屆世壯運聖火儀式共邀請五位代表輪番登場，包括巴黎奧運女子拳擊金牌林郁婷、台灣棒球傳奇彭政閔、金馬影后張艾嘉、金氏世界紀錄最年長羽球選手林友茂，以及壓軸登場的黃仁勳，象徵科技、文化與運動的跨界融合。黃仁勳一登場便引爆全場歡呼，也讓活動氣氛達到最高潮。

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網路上隨後也流傳一段花絮片段，只見黃仁勳在後台得知林友茂已高齡104歲後，驚訝不已地問他長壽秘訣，不料林友茂卻不疾不徐地用中文回答「多看美女」，還指向現場志工與媒體笑說是關鍵所在，讓一向口才了得的黃仁勳也頓時語塞，只能尷尬附和並與他熱情合照。

事實上，「看美女有益健康」並非空穴來風，《menshealth男性健康網》過去就曾報導，愉快的情緒有助於人們的大腦分泌特定物質、調節身體狀態到最佳的情況。威爾康奈爾醫學院綜合醫學中心（Center for Integrative Medicine at Weill Cornell Medical College）更追蹤了756名冠狀動脈疾病患者，發現55％的病患看了女性胸部後，產生正向、積極、愉悅的想法，這使他們的體力指數增加了37％。

這段後台互動曝光後，不少網友紛紛笑稱，「這是黃仁勳唯一無法超越的，自己都驚呆了」、「看起來真的不像104歲欸，以為80幾歲而已，看來真的要多看美女」、「爺爺真的身體硬朗知道多看美女」、「黃仁勳應該開始多看美女了」，還有人大讚林友茂「高齡幽默感不減」、「是真正的長壽智慧代表」。