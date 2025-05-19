康康、方順吉助陣！高雄公益親子派對週末狂歡　近千人參與

▲高雄公益親子派對週末落幕，吸近千人參與。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

由高雄市議員黃文益服務處主辦的「第三屆母愛真偉大-公益親子派對」於18日下午，在六合公園溫馨登場，吸引近千位親子家庭熱情參與。活動融合音樂演出、趣味互動與公益關懷，為市民獻上一場充滿愛與歡笑的盛會。

黃文益表示，今年是第三屆舉辦，非常感謝大家的支持，當天太陽雖然很大，但也感受到大家的熱情，希望把這樣的熱力傳承下去，一年比一年更好。

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活動由中正國小舞蹈班擔任開場演出，現場設有親子氣墊樂園、造型氣球、夢幻泡泡秀等，讓小朋友盡情放電；而媽媽們也能在中西醫基本健檢、肩頸按摩、美髮義剪等服務中享受片刻放鬆，體驗專屬的溫暖呵護。

▲▼康康、方順吉助陣！高雄公益親子派對週末圓滿落幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

場邊更設有流浪動物認養專區與陸龜生態教育展示，寓教於樂，兼顧生命教育與動物關懷，讓活動更具公益意義。活動現場星光熠熠，主持人由康康親自上陣，以幽默風趣的風格炒熱氣氛。

演出卡司包括台語金曲歌手方順吉、在地高顏值女團MOLLY樂團、超級紅人榜施丹彤及模仿達人小阿吉仔也帶來精采演出，讓大小朋友都留下深刻印象。

▲▼場邊有夢幻泡泡秀，以及流浪動物認養專區與陸龜生態教育展示。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益表示，這是第三年舉辦「母愛真偉大」公益親子派對，也要感謝許多協辦單位支持，特別是民進黨高雄市黨部響應黨主席賴清德政黨公益化的號召，也讓大家看到政黨政治不同的一面，政治也可以很溫馨，很藝文。

黃文益強調，希望透過活動設置公益攤位、義診、義剪與認養活動，喚起更多人對社會公益與動物議題的重視。值得一提的是，活動過程中也同步進行「愛心捐發票」公益行動，呼籲民眾將手中3-5月的發票投入現場設置的捐贈箱，再將中獎獎金轉捐款至弱勢團體機關，展現市民善心。