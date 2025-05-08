　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄某國中暑假擬赴北京比賽！僅需付機票...黃文益質疑踩紅線

▲▼高雄某國中暑假擬「率團赴北京」！僅需付機票　黃文益質疑踩紅線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄某國中暑假擬「率團赴北京」！僅需付機票，黃文益質疑踩紅線。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃文益今（8）日於市政總質詢中，針對海岸安全、社宅家暴處置、國安統戰滲透以及教育設施改善等重大議題進行深度質詢，呼籲市府正視現場風險與結構漏洞，強化跨局整合，以實際行動守護市民生命與安全。

針對媒體揭露中共透過宗教、黑幫、教育、運動等管道滲透台灣，黃文益特別舉出高雄某國中暑假擬赴北京比賽一案，指出行程僅支付機票，其他全由中方免費接待，已明顯踩紅線，要求明確界定並事前審查避免誤觸國安法令。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁回應，人民、機關、團體跟中國大陸的互動都須依照兩岸人民關係條例等規範，若涉及對價或違反反滲透法的行為，治安機關都應嚴厲查察。 教育局長吳立森表示已設立「赴陸教育交流登錄平台」，所有活動須提前登錄。

民政局長閻青智則表示內政部已建置各級民選公職與公教團體赴中交流的資訊公開專區，里長與宗教團體赴中交流須主動揭露資訊。警察局長林炎田表示，目前尚未查獲本市幫派涉及國安與違反反滲透法。

▲▼高雄某國中暑假擬「率團赴北京」！僅需付機票　黃文益質疑踩紅線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄某國中暑假擬「率團赴北京」！僅需付機票，黃文益質疑踩紅線。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益指出，高雄市海岸線總長94.68公里，卻有25處危險海域，2022年至2025年5月1日（不含旗津）共發生38件溺水事故，旗津地區自2021年至2025年單獨死亡就達20人。他認為目前僅依賴人力巡邏與哨守的方式救援，效率低且無法即時反應，錯失黃金救援時間。

黃文益建議市府儘速導入「智慧海灘管理系統」，比照台南市成功爭取中央1,400萬元經費，結合影像辨識、離岸流預警、人流監控等功能，提升海岸防災能力。

對此，市長陳其邁回應，這套系統開發應該不難，透過資料訓練應能達成，並交由海洋局負責，也提到若台南市採用的系統IP屬於台南市府，將與台南市政府協調相關合作與IP授權。

▲▼高雄某國中暑假擬「率團赴北京」！僅需付機票　黃文益質疑踩紅線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益建議市府導入智慧海灘管理系統。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對社會住宅內發生家暴案件，卻發生加害人仍留屋內、受害者反被迫搬離的案例，黃文益批評現行契約缺乏即時應變條款，讓受害人二度傷害。如現行制度社會局僅提供現金補助，當事人需自行尋找安置處所，缺乏主動及積極的態度，他主張應明定家暴成案者強制退租條款，由市府主動啟動行政處置與安置支援。

對此案件，陳其邁表達高度重視，陳其邁認為，針對此案受害者同時也是跟市府簽約租賃社宅的簽約人，受害者權利應受到保護；都市發展局局長吳文彥承諾將檢討房屋租賃契約內容，以保護受害者；警察局長林炎田亦表示會依法啟動保護機制；社會局長蔡宛芬表示會強化中長期安置機制。

黃文益也利用市政總質詢機會，特別為選區內老舊校舍請命，黃文益指出，五福國中勤藝樓於拆除後遲未重建，導致專科教室不足，未達教育部標準。他呼籲市府應立即編列預算重啟改建案。

對此，陳其邁也正面回應，將全力支持。另針對新興國小沐風樓4樓活動中心，黃文益表示該場館為全校集會與活動使用空間，但天花板嚴重老化剝落，恐有安全疑慮。

雖家長會已自籌50萬元完成地板與防墜改善，但整體修繕仍缺逾200萬元。陳其邁允諾，校方已委託設計師規劃設計，市府將積極向教育部提案爭取補助，若中央未補助，明年將納入市府預算處理。

▲▼高雄某國中暑假擬「率團赴北京」！僅需付機票　黃文益質疑踩紅線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益提出打造世界首座賽博龐克鐳射戰場樂園。（圖／記者賴文萱翻攝）

在推動產業與觀光發展方面，黃文益提出打造「世界首座賽博龐克鐳射戰場樂園」為例，強調高雄具地理優勢與城市條件，有機會成為亞洲首個新型國際IP娛樂基地。該案若由國際知名遊戲IP提出，預計建置期僅12個月，佔地約2,000坪，每年可吸引45至50萬人次造訪，並帶動50至70億元觀光產值。

黃文益指出，高雄若能提供土地、交通配套與稅務誘因，不僅能吸引外資投資，更能建立「中型IP主題樂園聚落」，接軌亞洲太平洋遊樂經濟鏈。

他質疑市府目前僅提供媒合轉介，未有具體獎勵措施，恐錯失重大招商契機。 對此，副市長羅達生回應，市府須先評估合作IP，瞭解IP本身的商業模式，若有商機的話，絕對希望能成為觀光新重點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄
宋智孝現身台灣「頂大素顏信義區喝酒」 　豪邁大笑
台鐵400萬失主真實身分是「越南移工」　雇主嚇傻：怎有那麼多
10車不讓下場來了！2國小童舉手走行穿道被無視
粉紅超跑衝越4車道！百名幼園童高喊：媽祖我愛您...開心鑽轎
快訊／營業員吸金7千萬遭黑幫拘禁　2警當內鬼被約談

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

胡婉玲領軍中央社「影音轉型」！范琪斐：進化100年還在侏羅紀

高雄某國中暑假擬赴北京比賽！僅需付機票...黃文益質疑踩紅線

中華郵政攜手國片《有病才會喜歡你》　首波推千本聯名郵摺

高醫岡山醫院1歲了！王金平祝賀　盼金字招牌造福北高雄鄉親

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」　EasyGo APP打造高齡友善數位照護

明晚變天　周末雨勢「由北往南」炸全台

連3個月聞到屍臭味！他鼻內「挖出黑松露」　醫驚：恐感染大腦

不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」　大票共鳴：超值

宋少卿喊話「慘綠少年不要心中裝滿屎」挨批！網開酸：釣到一堆魚

搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　埔鹽國小致歉：動作大了點

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

胡婉玲領軍中央社「影音轉型」！范琪斐：進化100年還在侏羅紀

高雄某國中暑假擬赴北京比賽！僅需付機票...黃文益質疑踩紅線

中華郵政攜手國片《有病才會喜歡你》　首波推千本聯名郵摺

高醫岡山醫院1歲了！王金平祝賀　盼金字招牌造福北高雄鄉親

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」　EasyGo APP打造高齡友善數位照護

明晚變天　周末雨勢「由北往南」炸全台

連3個月聞到屍臭味！他鼻內「挖出黑松露」　醫驚：恐感染大腦

不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」　大票共鳴：超值

宋少卿喊話「慘綠少年不要心中裝滿屎」挨批！網開酸：釣到一堆魚

搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　埔鹽國小致歉：動作大了點

全恩菲PO黑白照認「在台生活不容易」　網刷一排加油

大巨蛋「類地震」影響里民　北市府允諾：要求遠雄9月提報告

高得石材20年深耕頂級建材市場　二代接棒跨足歐亞礦場打造精品供應鏈

《鬼滅之刃》神曲來了！MY FIRST STORY登台8月南港展覽館開唱

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

胡婉玲領軍中央社「影音轉型」！范琪斐：進化100年還在侏羅紀

宋智孝來台「頂大素顏信義區喝酒」 　豪邁大笑：我就是醉客，沒人認得

台鐵400萬失主真實身分是「越南移工」　雇主嚇傻：怎有那麼多錢

台積電條款上路　金管會鬆綁台股ETF單一成分股市值比重30%上限

獨家／宋智孝越過人海「認出10年粉絲」：妳怎麼來了？　經紀人親自上前問候

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

生活熱門新聞

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

車主討4萬1！Cheap曝特斯拉回覆：打臉了

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

白沙屯媽祖停3點！青鳥嗨「聽到彰化的心聲」

明午後變天！　專家：今年最像梅雨鋒面的梅雨鋒面

台鐵區間車出現400萬現金鉅款　失主是外籍旅客

4歲不會說話！媽媽抱愛女跪求　白沙屯媽祖「1動作」炸淚

朱立倫被譴責　媒體人喊「德國人好了啦」

好市多裝爆洋蔥「員工去制止」！結局更傻眼

更多熱門

相關新聞

綠營力挺樋口飯糰！高市黨部願提供臨時營業空間

綠營力挺樋口飯糰！高市黨部願提供臨時營業空間

高雄市青海路上，一間由日籍夫婦經營的「おら家」日式飯糰專賣店，近日因故面臨被迫遷址的困境。由於「おら家」的店面就坐落在民進黨高雄市黨部隔壁，如同親切的好鄰居一般，市黨部主委黃文益在得知此事後，立即伸出援手。

高雄打詐超前部署！破案率稱霸六都　

高雄打詐超前部署！破案率稱霸六都　

黃文益加碼發放總統、市長春節小物

黃文益加碼發放總統、市長春節小物

發送賴清德+陳其邁福袋　民進黨籲在野：讓大家過好年

發送賴清德+陳其邁福袋　民進黨籲在野：讓大家過好年

DDP高市黨部寵物聖誕趴　與毛小孩同歡

DDP高市黨部寵物聖誕趴　與毛小孩同歡

關鍵字：

黃文益

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

大谷拚40－40－40異次元紀錄

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面