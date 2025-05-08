高雄某國中暑假擬赴北京比賽！僅需付機票...黃文益質疑踩紅線

▲高雄某國中暑假擬「率團赴北京」！僅需付機票，黃文益質疑踩紅線。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃文益今（8）日於市政總質詢中，針對海岸安全、社宅家暴處置、國安統戰滲透以及教育設施改善等重大議題進行深度質詢，呼籲市府正視現場風險與結構漏洞，強化跨局整合，以實際行動守護市民生命與安全。

針對媒體揭露中共透過宗教、黑幫、教育、運動等管道滲透台灣，黃文益特別舉出高雄某國中暑假擬赴北京比賽一案，指出行程僅支付機票，其他全由中方免費接待，已明顯踩紅線，要求明確界定並事前審查避免誤觸國安法令。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁回應，人民、機關、團體跟中國大陸的互動都須依照兩岸人民關係條例等規範，若涉及對價或違反反滲透法的行為，治安機關都應嚴厲查察。 教育局長吳立森表示已設立「赴陸教育交流登錄平台」，所有活動須提前登錄。

民政局長閻青智則表示內政部已建置各級民選公職與公教團體赴中交流的資訊公開專區，里長與宗教團體赴中交流須主動揭露資訊。警察局長林炎田表示，目前尚未查獲本市幫派涉及國安與違反反滲透法。

▲高雄某國中暑假擬「率團赴北京」！僅需付機票，黃文益質疑踩紅線。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益指出，高雄市海岸線總長94.68公里，卻有25處危險海域，2022年至2025年5月1日（不含旗津）共發生38件溺水事故，旗津地區自2021年至2025年單獨死亡就達20人。他認為目前僅依賴人力巡邏與哨守的方式救援，效率低且無法即時反應，錯失黃金救援時間。

黃文益建議市府儘速導入「智慧海灘管理系統」，比照台南市成功爭取中央1,400萬元經費，結合影像辨識、離岸流預警、人流監控等功能，提升海岸防災能力。

對此，市長陳其邁回應，這套系統開發應該不難，透過資料訓練應能達成，並交由海洋局負責，也提到若台南市採用的系統IP屬於台南市府，將與台南市政府協調相關合作與IP授權。

▲黃文益建議市府導入智慧海灘管理系統。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對社會住宅內發生家暴案件，卻發生加害人仍留屋內、受害者反被迫搬離的案例，黃文益批評現行契約缺乏即時應變條款，讓受害人二度傷害。如現行制度社會局僅提供現金補助，當事人需自行尋找安置處所，缺乏主動及積極的態度，他主張應明定家暴成案者強制退租條款，由市府主動啟動行政處置與安置支援。

對此案件，陳其邁表達高度重視，陳其邁認為，針對此案受害者同時也是跟市府簽約租賃社宅的簽約人，受害者權利應受到保護；都市發展局局長吳文彥承諾將檢討房屋租賃契約內容，以保護受害者；警察局長林炎田亦表示會依法啟動保護機制；社會局長蔡宛芬表示會強化中長期安置機制。

黃文益也利用市政總質詢機會，特別為選區內老舊校舍請命，黃文益指出，五福國中勤藝樓於拆除後遲未重建，導致專科教室不足，未達教育部標準。他呼籲市府應立即編列預算重啟改建案。

對此，陳其邁也正面回應，將全力支持。另針對新興國小沐風樓4樓活動中心，黃文益表示該場館為全校集會與活動使用空間，但天花板嚴重老化剝落，恐有安全疑慮。

雖家長會已自籌50萬元完成地板與防墜改善，但整體修繕仍缺逾200萬元。陳其邁允諾，校方已委託設計師規劃設計，市府將積極向教育部提案爭取補助，若中央未補助，明年將納入市府預算處理。

▲黃文益提出打造世界首座賽博龐克鐳射戰場樂園。（圖／記者賴文萱翻攝）

在推動產業與觀光發展方面，黃文益提出打造「世界首座賽博龐克鐳射戰場樂園」為例，強調高雄具地理優勢與城市條件，有機會成為亞洲首個新型國際IP娛樂基地。該案若由國際知名遊戲IP提出，預計建置期僅12個月，佔地約2,000坪，每年可吸引45至50萬人次造訪，並帶動50至70億元觀光產值。

黃文益指出，高雄若能提供土地、交通配套與稅務誘因，不僅能吸引外資投資，更能建立「中型IP主題樂園聚落」，接軌亞洲太平洋遊樂經濟鏈。

他質疑市府目前僅提供媒合轉介，未有具體獎勵措施，恐錯失重大招商契機。 對此，副市長羅達生回應，市府須先評估合作IP，瞭解IP本身的商業模式，若有商機的話，絕對希望能成為觀光新重點。