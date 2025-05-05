民間團體涉詐百萬補助　衛福部、中油都受害！檢調13路搜索

▲衛福部補助長照發展的公益經費，疑遭民間團體以不實單據詐領。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

中華仁德推廣協會、台灣社區關懷愛心服務協會等NGO團體，涉嫌以不實收據，向衛福部、台灣中油等公家機關詐領活動補助，光是2022年間疑遭詐領的金額超過百萬元，台北地檢署5日指揮調查局兵分13路搜索，並約談中華仁德推廣協會葉姓前理事長、台灣社區關懷愛心服務協會蔡姓聯絡人等10名被告、1名證人。

政府為協助發展公益活動，每年都有各種經費補助機關或團體，北檢日前接獲告發，有民間團體，以與活動無關的收據或其他名目，申請衛福部補助「居家照顧推廣暨節能減碳宣導活動」，檢察官指揮調查局追查發現並非個案，涉及詐領補助的團體至少包括中華仁德推廣協會、台灣社區關懷愛心服務協會、台灣原住民愛加倍文教關懷協會、中華髮容國際評審競技研究發展協會。

雖然這些協會向衛福部申請的補助個案，每件約僅數萬元，但累計2022年間，詐領總額上百萬元，檢察官蔡正雄5日指揮調查新北市調處，持法院核發搜索票，前往相關協會等13個地點進行搜索，並約談10名涉案被告、1名證人到案協助釐清案情，全案朝詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。