獨／林園警不只遲到！搶奪變「皮夾不見」　目擊者二度投訴怒控

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》獨家接獲民眾投訴，表示大發下午市場在4日下午5時許發生搶奪案，3名女子擺在桌上的皮包被人騎機車搶走，警方晚了近40分鐘左右才抵達現場。分局坦承因為當時派出所有5起案件在處理，所以才晚到。不過投訴人氣憤表示，警方疑似避重就輕，明明為搶奪案，卻在說明時變成「皮夾不見」。

▲嫌犯搶走皮包之後，騎機車快速逃逸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據投訴者在現場目擊的說法，4日下午5點多，3名外籍女子在大發市場吃東西，把錢包擺在桌子上，突然間一名男子騎機車就搶走放在桌子上的錢包，隨即逃逸，3名外籍女子看到這一幕整個傻眼，連「搶劫」兩個字都喊不出來，只能大聲尖叫，記者對照投訴者提供的監視器畫面當中的聲音與影像，的確聽到女子的尖叫聲。

▲被害人尖叫吸引攤商注意到竊賊，但也只能目送離開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄林園大發下午市場發生搶奪案 。（圖／記者吳奕靖攝）

這起搶奪案是附近民眾幫忙打電話報警，結果警察一直沒來，還得再請里長幫忙打電話催促，整整等了近40分鐘，員警才抵達現場，質疑警方效率太差。林園分局則回應，「 林園分局大寮分駐所於4日17時57分接獲民眾報案，一名越南籍學生於某攤商用餐後，離席買水，返回時發現置放在椅上之皮夾不見，因不諳中文遂請店家代為電話向大寮分駐所報案。當時由於大寮分駐所員警同時處理民眾報案共5件，故於18時40分到達現場，經調閱店家監視器，僅發現一男子騎機車經過影像，警方將持續調閱其他影像釐清案情，另現已掌握特定對象，持續追查中。」

到底派出所當時在處理哪五件案件，記者繼續追問，分局表示，五起案件分別是：「違規停車3件、糾紛案1件及交通事故1件」。消息傳給投訴人，他氣憤表示：「警方有時間抓檢舉，處理搶奪案卻姍姍來遲」，不過最讓目擊者生氣的是，明明目擊搶奪案，但警方疑似避重就輕，簡單說是「當事人發現皮夾不見」，他忍不住大罵：「警方辦案態度實在消極，選擇性辦案一件搶奪案件，這樣的辦案能力有待檢討，是螺絲鬆散還是人力不足呢？而且這件是搶奪案不是竊盜案，希望派出所重視辦案態度。」

知名警眷谷百合質疑當天的人力調派，正、副所長都沒有立即處置？同時她也說，「看完監視器畫面與分局說明稿，我還真的無言以對。嫌犯搶的是錢包，警察偷的是人民的信賴。如果影片中的大叫聲是被害人的聲音，那麼說明稿跟證據兜不攏，我會嚴重懷疑台灣警察的專業能力與誠信度」，但她也強調，「不過以常理判斷，只有錢包的主人才會知道自己的錢包被拿走，路人甲是不會這樣叫才對。」

至於林園分局的說明是否有避重就輕之嫌？處理本案是否有瑕疵？目前高雄市警察局督察室強調已經介入調查當中，會還原事情的真相。

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