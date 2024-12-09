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新住民參觀總統府覺得很珍貴　建議立法院不要打架

▲新住民參觀總統府覺得「很珍貴」

▲新住民參觀總統府覺得「很珍貴」。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市亞洲婚姻協會等15個全台婚媒協會，9日帶領140多名目前居住在桃園、高雄、嘉義、台中和雙北等各縣市新住民姐妹和眷屬，前往總統府和立法院參觀後，下午到八里左岸淨灘。亞洲婚姻協會總幹事郭明宗說，上午的參觀是認識台灣，下午淨灘則是展現新住民們愛台灣的行動。

▲新住民參觀總統府覺得「很珍貴」

▲新住民參觀總統府和總統賴清德合照，覺得「很珍貴」。（圖／郭明宗提供）

郭明宗說，今天參觀總統府與立法院的活動，吸引居住在全台各縣市的新住民姐妹熱絡報名，很快就額滿。因為，姐妹們獲悉參觀活動能夠和總統合照，覺得機會「很珍貴」。參觀總統府時，民進黨立委羅美玲特地專程陪同。總統賴清德表示，台灣以前在戒嚴時期，民眾連總統府的外圍都不能靠近，民主化之後陳水扁總統開放民眾假日可以到總統府參觀。

▲新住民參觀總統府覺得「很珍貴」

▲新住民參觀立法院。（圖／郭明宗提供）

總統賴清德說，他上任後更開放天天可以到總統府參觀，而且潘孟安秘書長又重新布置和豐富參觀的內容，感謝新住民姐妹們從遙遠的地方來到台灣「成為一家人」一起為台灣努力打拚。

前往立法院參觀時，副院長江啟臣親自接待並詢問新住民姐妹們，對立法院有什麼建議？郭明宗說，有幾位姐妹向江副院長說：希望立法院不要常常打架，能夠儘速通過一些福國利民的法案。此一建議提出，副院長江啟臣和新住民姐妹們當場都笑了。

▲新住民參觀總統府覺得「很珍貴」

原籍印尼的侯思麗說，她來台灣包括做移工25年，現今在長照機構上班，對她而言，能夠有機會參觀總府府和立法院，很榮幸。原籍越南的范氏懷南和林姓陸籍新住民不約而同認為，能到總統府並和台灣的總統見面很珍貴！尤其是，下午大家一起去淨灘做環保，讓新住民姐妹能為台灣社會付出很開心，覺得有意義。

▲新住民參觀總統府覺得「很珍貴」

▲八里左岸淨灘。（圖／郭明宗提供）

移民署桃園市服務站主任黃英貴說，今天新住民家庭前往總統府和立法院參訪，有人帶著88歲的父親，也有人帶著小朋友，全家一起認識台灣的民主，很是難得。

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