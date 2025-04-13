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民進黨桃園「新住民諮詢站」成立　羅美玲：落實照顧新住民

▲民進黨桃園「新住民諮詢站」成立

▲民進黨桃園「新住民諮詢站」成立。（圖／民進黨桃園市黨部提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市黨部「新住民諮詢站」13日舉行揭牌典禮，黨中央新住民事務部主任、立委羅美玲表示，總統賴清德擔任黨主席後成立新住民部，各縣市陸續成立諮詢站，桃園為第11站，她邀請新住民朋友們加入群組，即時獲知更多新住民政策、國會最新狀況等。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，2024年中央已通過《新住民基本法》，代表政府重視新住民權益。黃傅主委提到，自己女婿來自荷蘭已在台灣居住近一年，生活習慣以外，喜歡台灣天氣、人情味及早餐店。

副秘書長何博文指出，台灣因新住民移入更加多元，「新住民」只是名稱，身分取得就是台灣人，感謝新住民來台灣孕育下一代，大家共同打拚，並呼籲，近期發生少數中配武統言論引起撻伐，但相信多數新住民都是愛台灣。

▲民進黨桃園「新住民諮詢站」成立

立法委員林月琴說，新住民可透過諮詢站第一時間就近尋求解決生活問題，加入社群除了快速獲得資訊，還有假資訊澄清，期盼大家關心現在政治氛圍，讓國會恢復正常。立委郭昱晴指出，桃園新住民人口為六都第二多，大家遠道而來落地生根，政府一定好好照顧各位。郭引述泰戈爾詩句，「把自己活成一道光」，來感謝新住民成為台灣人的光，愛這片土地的台灣人，呼籲大家關注罷免連署，一起守護我們下一代的未來。

立委王義川表示，台灣是一個移民國家，過去長期被殖民，所以大家其實都是移民，現在我們一起愛台灣。王提醒，一定要多使用諮詢站，有問題提出討論就有機會能解決。立委張雅琳則說，新住民已經是台灣的一部份，像學校會舉辦越南美食、語言等活動，讓學生認識多元文化，張更提到現在國會有部分助理來自新住民家庭，表現也都很優秀。

民進黨桃園市黨部評委召集人郭蔡美英、民進黨新住民事務諮詢委員會委員林桂金(桃園市)、李若菁(台北市)、黎氏王燕(台南市)等貴賓也都出席揭牌典禮。揭牌儀式後，新住民部進行座談活動，提供中央新住民政策宣導，桃園市黨部也邀請新住民朋友準備美食，包括越南粉卷、印尼黑糖椰絲粉、馬來西亞斑斕蛋糕、柬埔寨粽子等提供與會人員餐敘。

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