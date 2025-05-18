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無核首日火力發電「破9成」　翁曉玲秀數據：髒空氣將成為常態

▲▼國民黨團召開 反惡罷 要修法 求公平 顧正義 記者會 林思銘 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲翁曉玲批賴清德的非核政策會害死台灣人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

核三廠二號機昨晚停役，結束40年運轉，台灣正式成為東亞第一非核家園。國民黨立委翁曉玲今（18日）表示，無核首夜火力發電全開，煤氣油發電佔比達96.5%，質疑空品差、廢氣有害健康，批總統賴清德廢核政策「害死大家」。

台電核三廠2號機40年運轉執照5月17日到期，中午過後機組逐步降載，並於晚間解聯、安全停機，台灣正式進入「非核家園」。翁曉鈴對此指出，數據會說話，台灣無核首夜火力發電全開，煤氣油發電佔比高達96.5%。她表示，今天凌晨1時進入台電官網，查看台灣各機組發電狀況，為台灣進入非核家園無核電的首夜，留下紀錄。

翁曉玲說，無核首夜果然燃煤、燃氣等煤氣油火力發電全開，佔比達96.5%；綠電佔2%，加上儲能1.57%，總共只有 3.6%。今天中午1時30分發電狀況，煤氣油發電佔73.362%；綠電（含再生能源發電）則佔29.978%，約30%。

翁曉玲質疑，奇特的是，前兩個數字相加，竟然是103.34%，超過百分百！算了幾次都是如此，不知是自己眼花或台電數字有誤，哪個項目的發電數量有灌水？

翁曉玲表示，從今天開始，晚間空氣品質會比過往更糟糕，而且髒空氣將成為常態，建議有夜晚和清晨出外運動習慣的朋友們要特別小心空汙的問題，原本希望運動強身，但恐怕因吸了廢氣，反而會造成健康傷害，「賴清德的廢核政策，真害死大家了。」

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