朱立倫反罷免宣講「緊抱」李孝亮　「謝謝你勇敢繼續當領銜人」

▲朱立倫出席國民黨反惡罷、戰獨裁中正萬華宣講場，同框李孝亮。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨青年軍罷免民進黨立委吳沛憶成效不彰，領銜人李孝亮日前出席活動時坦言，「沒有辦法直接聯繫到主席」，隔日出席國民黨中央的記者會時，李孝亮稱因自己的不當發言，害國民黨主席朱立倫遭到批評而鞠躬道歉。國民黨今（18日）下午舉辦反罷免說明會，這也是事發後兩人首度同台，朱立倫在宣講時特別擁抱李孝亮，並嘆國民黨南到北出現大規模搜索、大約談、大收押，「沒事也會被搞出事，現在的台灣檢調簡直變成了東廠、變成鷹犬。」

朱立倫下午出席台北市中正萬華「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，與罷免民進黨立委吳沛憶案領銜人李孝亮、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽、立委許宇甄、立委謝龍介以及中正萬華區的市議員鍾小平、郭昭巖、吳志剛、秦慧珠同台，一同為反惡罷戰獨裁宣講。同時在宣講後方也設置罷免吳沛憶的連署站，呼籲一同連署下架吳沛憶。

李孝亮在活動前受訪時強調，相信只要大家團結一致，第二階段連署一定能過關，媒體追問「聯絡不上朱主席，等等將同台，有沒有想對朱立倫說的話？」李孝亮說，「謝謝主席，我們現在最重要的工作，就是全力團結，把連署書衝破第二階段，直到投票階段。」

朱立倫稍後登台宣講時先與李孝亮擁抱，隨後伸出雙手緊握，讓一旁的主持人高喊，「同框了喔，不要再被說沒同框了！」朱立倫致詞指出，從南到北出現大規模搜索、大約談、大收押，「沒事也會被搞出事，現在的台灣檢調簡直變成了東廠、變成鷹犬。」

「罷藍可以，罷綠就有事」，朱立倫批評，賴清德昨天說要解決「朝小野大」，只有靠更大的民主、透過罷免來處理，照這邏輯，只要執政黨是少數，就可以罷免在野黨，這種情況在全世界民主國家根本找不到，是最骯髒的民主，「如果真的這樣搞，以後是不是改成只要在野黨變多數，就直接宣布改選、選舉無效？這是獨裁者才會想出來的邏輯。」

朱立倫說，民進黨立委已經變成綠衛兵，變成獨裁者爪牙，完全沒有中心思想，所以一定要拜託大家，「孝亮很辛苦，他很勇敢，他不會被嚇到退縮，謝謝他願意勇敢站出來繼續當領銜人，希望每位朋友最後階段一定要全力以赴！」說完與身旁的李孝亮握手，「好好加油！」