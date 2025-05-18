鍾小平爆藍里長擁護吳沛憶　戴錫欽警告：列入2026提名考核依據

▲國民黨反惡罷、戰獨裁中正萬華宣講場，鍾小平、戴錫欽出席助講。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨青年軍發動罷免民進黨立委吳沛憶成效不如預期，領銜人李孝亮日前表示，二階段連署目前僅6千多份。國民黨北市議員鍾小平更透露，有國民黨籍里長竟然跳出來反對罷免，「全力擁護吳沛憶」。國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽對此表示，明年的地方選舉，對於里長的表現黨部都會列入提名與否、考核的依據，是否懲處還是要看實際狀況通盤檢討。

國民黨為罷免民進黨立委吳沛憶連署行動力挽狂瀾，國民黨主席朱立倫與台北市議長、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽、國民黨立委謝龍介及在地議員今日下午到中正萬華聲援罷免。針對鍾小平日前爆料，有國民黨的黨籍里長「全力擁護吳沛憶」，戴錫欽說，在地里長無論過去是否有跟立委合作、議員配合，明年地方選舉，議員、里長黨部都會有考核辦法，所有表現都會列入提名與否、考核的依據，是否懲處還是要看事實狀況，通盤檢討。

至於罷免狀況，戴錫欽坦言，第五選區較第一選區辛苦，但一定會堅持到最後一刻，希望在6月7日截止前，順利衝破第二階段連署門檻，以今天來看所有黨籍議員都到場，團結氣勢高，一定做全力衝刺，希望預留1周，在5月底就能達標罷吳沛憶第二階段的最低門檻23392。

戴錫欽強調，朱立倫在4月28日要他承擔代理主委職務時，自己絲毫沒有考慮，因為不是計較個人利害的時候，而是為了未來的時刻，不久就主動了解罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮需求，希望李面對民進黨的雙標，以及大約談、大羈押、大禁見，可以挺住。