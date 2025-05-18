打壓國民黨拒借國軍英雄館？　軍方澄清：場地出借非國防部權責

▲國軍英雄館。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

國民黨北市黨部代理主委戴錫欽18日爆料，國民黨向國軍英雄館借場地，辦理宣講借場地卻遭到阻擋。對此，國防部表示，各地英雄館營運，係屬軍友社權責，國防部從未介入。

國民黨反制大罷免，在台北市鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」進行罷免連署，但成效不佳，為進行最後衝刺，台北市黨部今（18日）分別在士林北投、中正萬華辦政策宣講，黨部代理主委戴錫欽爆料，國民黨辦宣講借場地卻遭到阻擋，今日下午原本要借國軍英雄館場地，卻收到通知稱15日起館所要整修不能借，但據他了解，昨天明明還有被出借場地使用。

對於外界所謂「國防部施壓拒借國軍英雄館」等說法，國防部澄清，軍人之友社已於民國 101 年，依「人民團體法」登記為公益性社團法人。國防部強調，事業主管機關共同辦理敬軍慰問、官兵與眷屬急難救助等服務工作；各地英雄館營運，係屬軍友社權責，國防部從未介入。

另外，有關媒體指稱「國防部透由國會聯絡人通知國民黨北市黨部」一事，國防部表示，係因接獲委員辦公室陳情，即向國民黨北市黨部說明，場地出借非國防部權責，並協助提供聯絡方式，由國軍英雄館說明原委。

國防部強調，國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化的立場從未改變。將持續專注戰訓本務，戮力建軍備戰，籲請國人支持。