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賴清德「併購說」形容兩岸談判　國民黨：邀請中國對統一提案？

▲▼賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）

▲賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨接受專訪提到，「中國是個大國，好比說你的公司比較大，我的公司比較小，我要跟你做生意，你就說公司給我，我再跟你做生意，不能這樣子」。國民黨發言人楊智伃今（18日）對此表示，請問賴清德是在邀請對岸來針對「併購」（統一）來做提案嗎？如果講這種話的是藍白，一定被出征到死，難道賴清德是在把國家主權當作可以討價還價的商品？

楊智伃指出，賴總統的說法是在邀請對岸來針對「併購」（統一）來做提案嗎？如果講這種話的是藍白，一定被出征到死。但賴總統在520前講這種話，是在發什麼併購提案邀請？賴清德是不是在跟對岸呼籲，「要統一的話，來提條件喔」。

楊智伃表示，國家主權不是商品，也不是能夠討價還價的股份買賣，這種說法等於是承認台灣是可以「被併購」的對象，只是「看條件談不談」。這在國際政治語境中，更容易被解讀為，統一是可以談的事（只要對岸開好條件），甚至可能會被解讀成：台灣願意被併，只要價格對。

楊智伃認為，這不但完全違背賴總統自稱的「務實台獨路線」，更讓國際對他在兩岸政策上的立場產生嚴重疑慮與矛盾。過去任何國民黨或民眾黨的政治人物，只要講到「交流可能」，立刻被綠營扣帽子為「親中」、「賣台」、「中共同路人」，現在賴總統親口講出「被併購」要開條件，綠營一片安靜，青鳥集體失聲。這不就是雙標的最好示範？或許賴清德從來都沒有雙標，要消滅中華民國這件事，紅共綠共就是一家親，難怪共匪都在民進黨裡。
 

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