阿姆斯特丹班機起飛「引擎噴火」　空中盤旋緊急折返

記者詹雅婷/綜合報導

荷蘭皇家航空(KLM)一架波音777-300ER客機17日從荷蘭阿姆斯特丹起飛,原定飛往印度孟買,沒想到飛機才剛升空不久就出狀況,左側引擎噴出火焰,緊急折返回原機場。

AIRLIVE、Euro Weekly News等報導,這架KL877飛機17日從阿姆斯特丹史基浦機場(Schiphol Airport)起飛,但才剛剛升空,地面人員就發現飛機左側引擎竄出火焰,飛機在6000英尺的高度停止爬升,並在北海上空盤旋,啟動燃油排放程序,最終折返降落史基浦機場。

這起事件讓機上乘客感到驚慌,在機師執行緊急程序期間,焦急等待飛機降落,所幸並未造成人員傷亡。針對引擎噴出火焰的狀況,儘管現階段判定起火原因還太早,但專家指出,這可能是鳥擊等狀況造成,恐危及飛行安全。

WATCH: KLM BOEING 777 TO MUMBAI SUFFERS LEFT ENGINE FIRE AFTER TAKEOFF FROM SCHIPHOL



KLM flight #KL877 to Mumbai returned to Amsterdam after a left engine issue shortly after takeoff. The Boeing 777-300ER (PH-BVW) stopped climbing at 6,000 ft and dumped fuel before landing… pic.twitter.com/M909pySeU4