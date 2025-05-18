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阿姆斯特丹班機起飛「引擎噴火」　空中盤旋緊急折返

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲飛機起飛後引擎噴出火焰，緊急折返原機場。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

荷蘭皇家航空（KLM）一架波音777-300ER客機17日從荷蘭阿姆斯特丹起飛，原定飛往印度孟買，沒想到飛機才剛升空不久就出狀況，左側引擎噴出火焰，緊急折返回原機場。

AIRLIVE、Euro Weekly News等報導，這架KL877飛機17日從阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）起飛，但才剛剛升空，地面人員就發現飛機左側引擎竄出火焰，飛機在6000英尺的高度停止爬升，並在北海上空盤旋，啟動燃油排放程序，最終折返降落史基浦機場。

這起事件讓機上乘客感到驚慌，在機師執行緊急程序期間，焦急等待飛機降落，所幸並未造成人員傷亡。針對引擎噴出火焰的狀況，儘管現階段判定起火原因還太早，但專家指出，這可能是鳥擊等狀況造成，恐危及飛行安全。

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